Israel minister banned from France after video 'brutalizing' Gaza flotilla activists

France has banned a high-profile Israeli minister from entering the country following a video that sparked international criticism and diplomatic backlash. The decision was made after the minister, Itamar Ben Gvir, shared a video showing Hamas militants kneeling on the ground and bound, which was seen as brutalizing and violating human rights. Jean-Noël Barrot, the French foreign minister, announced the ban on his official Twitter account but provided no further details about the circumstances surrounding the ban.

Flottille pour Gaza : un ministre israélien interdit de territoire français après sa vidéo montrant des militants "brutalisés" La France a annoncé ce samedi 23 mai l’interdiction d’entrée sur son territoire du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir .

Une décision prise après la diffusion d’une vidéo montrant des militants de la "flottille pour Gaza" agenouillés et les mains liées, qui a suscité une vague d’indignation internationale et plusieurs réactions diplomatiques en Europe. C’est par un message publié sur X que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a officialisé la décision





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