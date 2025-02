Israël menace la reprise des combats à Gaza si les otages ne sont pas libérés

Israël menace de reprendre des combats intenses à Gaza si les otages n'étaient pas libérés d'ici samedi dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, tandis que le Hamas affirme rester attaché à l'accord. Donald Trump a promis l'enfer au Hamas s'il ne relâchait pas tous les otages, tandis que le secrétaire général de l'ONU a appelé à poursuivre les libérations.

Israël a menacé mardi de reprendre des combats intenses dans la bande de Gaza si les otages n'étaient pas libérés d'ici samedi dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, auquel le Hamas a affirmé rester attaché. Donald Trump , premier allié d'Israël, a promis l'enfer au Hamas s'il ne relâchait pas tous les otages retenus à Gaza avant samedi à 12 heures, après des menaces du mouvement islamiste palestinien de reporter les libérations prévues ce jour-là.

Après avoir mobilisé dès lundi des troupes autour de la bande de Gaza, détruite par 15 mois de guerre, l'armée israélienne a annoncé mardi l'envoi de renforts supplémentaires. Le cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, en vigueur depuis le 19 janvier pour six semaines, s'est fragilisé ces derniers jours et les négociations sur la deuxième phase de l'accord n'ont toujours pas commencé. Des manifestants israéliens brandissent pancartes et banderoles devant le bureau du Premier ministre à Jérusalem, appelant à continuer de mettre en application l'accord de trêve à Gaza afin de ramener tous les otages encore captifs. Le président américain, qui a soulevé un tollé international avec son projet de placer Gaza sous contrôle américain et de déplacer ses habitants vers l'Egypte et la Jordanie, a reçu mardi le roi Abdallah II de Jordanie. Le souverain s'est dit prêt en sortant de cette rencontre à accueillir 2.000 enfants malades de Gaza, avant d'annoncer sur X avoir fait part à Donald Trump de sa ferme opposition à tout déplacement des Palestiniens. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui est également attendu prochainement à la Maison Blanche, a lui aussi réaffirmé mardi le droit des Palestiniens à vivre sur leurs terres. La diplomatie égyptienne a en outre annoncé vouloir présenter une vision globale pour la reconstruction de la bande de Gaza qui garantisse que le peuple palestinien reste sur sa terre, en conformité avec les droits légitimes et légaux de ce peuple. Accusant Israël de plusieurs violations de l'accord de trêve, le Hamas avait menacé lundi de reporter la prochaine libération d'otages prévue samedi lors du sixième échange contre des prisonniers palestiniens. Si le Hamas ne libère pas nos otages d'ici à samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et reprendra des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement battu, a déclaré mardi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, sans préciser s'il parlait de tous les otages ou du petit groupe censé être libéré samedi. Le Hamas a répondu qu'il restait attaché à l'accord de trêve et a accusé Israël de ne pas avoir tenu ses engagements. Donald Trump a de son côté maintenu la date limite de samedi, affirmant ne pas croire que le Hamas la respecterait. Le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich a lui appelé Benjamin Netanyahu à suivre l'avis de Donald Trump et à exiger du Hamas la libération de tous les otages. Cette exigence va plus loin que les termes de l'accord de trêve, qui prévoit la libération de 33 otages au total durant la première phase, en échange de 1.900 Palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le mouvement islamiste à poursuivre les libérations, afin d'éviter une reprise des hostilités à Gaza qui conduirait à une immense tragédie. La trêve a jusqu'à présent permis la libération de 16 otages israéliens, en plus de cinq Thaïlandais hors du cadre de l'accord, en échange de 765 prisonniers palestiniens. Sur 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023, 73 sont toujours otages à Gaza, dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée israélienne qui a annoncé mardi la mort en captivité de Shlomo Mansour, un homme de 86 ans. De nouvelles menaces sont aussi venues mardi des rebelles houthis du Yémen, alliés du Hamas, qui se sont dits prêts à reprendre leurs attaques contre Israël en cas d'escalade militaire à Gaza. De nombreux Israéliens, dont des proches d'otages, ont manifesté mardi devant le bureau de Benjamin Netanyahu à Jérusalem, pour réclamer la mise en oeuvre de l'accord. Parmi eux, Shahar Mor Zahiro, le neveu d'un otage tué, Avraham Munder. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre bras de fer entre les parties. Il y a un accord. Allez-y!, a-t-il dit. Des négociations devaient en principe déjà être en cours sur la deuxième phase du cessez-le-feu, qui doit permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre, mais le gouvernement israélien a jusque-là refusé de les reprendre





courrierinter / 🏆 50. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ISRAEL GAZA HAMAS CESSEZ-LE-FEU OTAGES DONALD TRUMP ONU

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gaza: une nouvelle phase la trêve Israël-Hamas s'ouvre, Donald Trump optimiste sur les négociationsLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé aux États-Unis ce dimanche 2 février, avant d'être reçu par Donald Trump mardi. Cette visite coïncide avec la reprise prévue cette semaine des négociations par médiateurs interposés entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase du...

Lire la suite »

Donald Trump veut « contrôler Gaza », le Hamas dénonce une « position raciste » alignée sur celle d’IsraëlEn exposant son plan à Benjamin Netanyahu, le président américain a provoqué de vives réactions de l’OLP, de la présidence palestinienne et du peuple gazaouis.

Lire la suite »

Accord Israël-Hamas: Négociations en voie d'aboutissement mais les combats se poursuivent à GazaLe président américain Joe Biden annonce que les négociations pour un accord de paix entre Israël et le Hamas pourraient aboutir «dès cette semaine». Des progrès significatifs ont été enregistrés dans les discussions indirectes menées sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des États-Unis. Cependant, malgré ces avancées diplomatiques, les bombardements et les combats se poursuivent à Gaza, faisant de nombreuses victimes civiles et militaires.

Lire la suite »

Accord Israël-Hamas : La Trêve à Gaza au Coin du Bout ?L'espoir d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas pour mettre fin aux bombardements et libérer les otages attise les espoirs. Les négociations se déroulent à Doha avec la médiation des États-Unis et de l'Égypte. Des détails sur les conditions de l'accord et ses étapes sont révélés.

Lire la suite »

Cessation du Feu à Gaza : Accord entre Israël et le Hamas pour la Libération d'OtagesAprès 15 mois de guerre meurtrière, Israël et le Hamas ont conclu un accord pour un cessez-le-feu à Gaza, assorti de la libération d'otages. L'accord, négocié par des médiateurs internationaux, met fin à un conflit qui a causé des dizaines de milliers de morts et plongé la bande de Gaza dans le chaos.

Lire la suite »

Guerre à Gaza : ce que contient l’accord de trêve entre Israël et le HamasPrès de quinze mois après le début des combats, la conclusion d’un accord de trêve entre Israël et le Hamas a été annoncée. Bien qu’Israël dit régler les derniers les détails, quelques modalités ont déjà été convenues.

Lire la suite »