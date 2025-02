Israël menace de reprendre les combats à Gaza si les otages ne sont pas libérés

Israël a menacé mardi de reprendre les combats intenses à Gaza si les otages n'étaient pas libérés d'ici samedi, sous peine de voir s'effondrer l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. Le Hamas, accusé par Israël de violations de l'accord, reste ferme sur sa position et affirme rester « attaché » à la trêve.

Israël a menacé mardi 11 février 2025 de reprendre des « combats intenses » dans la bande de Gaza si les otages n'étaient pas libérés d'ici samedi 15 février, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, auquel le Hamas a affirmé rester « attaché ». Après avoir mobilisé dès lundi des troupes autour de la bande de Gaza , détruite par 15 mois de guerre, l'armée israélienne a annoncé mardi l'envoi de renforts supplémentaires.

Le cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, en vigueur depuis le 19 janvier pour six semaines, s'est fragilisé ces derniers jours et les négociations sur la deuxième phase de l'accord n'ont toujours pas commencé. Le Hamas a accusé Israël de plusieurs violations de l'accord de trêve et a menacé lundi de reporter la prochaine libération d'otages prévue samedi lors du sixième échange contre des prisonniers palestiniens. « Si le Hamas ne libère pas nos otages d'ici à samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et reprendra des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement battu », a déclaré mardi Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Néanmoins, il n'a pas précisé s'il parlait de tous les otages ou du petit groupe censé être libéré samedi. Le Hamas a répondu qu'il restait « attaché » à l'accord de trêve et a accusé Israël de ne pas avoir « tenu ses engagements ». Donald Trump, premier allié d'Israël, a promis « l'enfer » au Hamas s'il ne relâchait pas « tous les otages » retenus à Gaza avant samedi « à 12 heures », après des menaces du mouvement islamiste palestinien de reporter les libérations prévues ce jour-là. Le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich a lui appelé Benyamin Netanyahou à suivre l'avis de Donald Trump et à exiger du Hamas la libération de « tous » les otages. Cette exigence va plus loin que les termes de l'accord de trêve, qui prévoit la libération de 33 otages au total durant la première phase, en échange de 1900 Palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le mouvement islamiste à poursuivre les libérations, afin d'éviter « une reprise des hostilités à Gaza qui conduirait à une immense tragédie ». Le président américain, qui a soulevé un tollé international avec son projet de placer Gaza sous contrôle américain et de déplacer ses habitants vers l'Égypte et la Jordanie, a reçu mardi le roi Abdallah II de Jordanie. Le souverain s'est dit prêt en sortant de cette rencontre à accueillir 2 000 enfants malades de Gaza, avant d’annoncer sur X avoir fait part à Donald Trump de sa « ferme opposition » à tout déplacement des Palestiniens. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui est également attendu prochainement à la Maison Blanche, a lui aussi réaffirmé mardi le droit des Palestiniens « à vivre sur leurs terres ». La diplomatie égyptienne veut « présenter une vision globale pour la reconstruction » de la bande de Gaza « qui garantisse que le peuple palestinien reste sur sa terre, en conformité avec les droits légitimes et légaux de ce peuple ». La trêve a jusqu'à présent permis la libération de 16 otages israéliens, en plus de cinq Thaïlandais hors du cadre de l'accord, en échange de 765 prisonniers palestiniens. Sur 251 personnes enlevées lors de l'attaque du Hamas contre Israël, qui a déclenché la guerre le 7 octobre 2023, 73 sont toujours otages à Gaza, dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée israélienne. L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1 210 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles israéliennes. L'offensive israélienne menée en représailles à Gaza a fait au moins 48 219 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ISRAEL HAMAS GAZA CESSEZ-LE-FEU OTAGES TRUPE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Quatre otages israéliennes libérées à Gaza par le Hamas arrivées en IsraëlQuatre Israéliennes enlevées lors de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël ont été libérées samedi par le mouvement palestinien après 477 jours de captivité dans la bande de Gaza et sont arrivées en Israël, selon l'armée.

Lire la suite »

Trêve à Gaza: nouvel échange d'otages contre prisonniers entre Israël et le HamasQuatre soldates israéliennes ont été libérées samedi après plus de 15 mois de captivité dans la bande de Gaza, mais Israël a exigé la libération d'une autre otage avant de permettre le retour prévu de déplacés vers le nord du territoire palestinien.

Lire la suite »

Israël autorise le retour de déplacés de Gaza après un accord avec le HamasIsraël a annoncé que les déplacés de Gaza pourraient commencer lundi à retourner dans le nord du territoire, suite à un accord avec le Hamas concernant la libération d'otages. Cet accord vise à préserver le fragile cessez-le-feu après 15 mois de guerre. Des milliers de déplacés ont été empêchés de retourner dans le nord de Gaza dimanche, mais Israël a finalement accepté de débloquer les négociations et libérer trois otages jeudi.

Lire la suite »

Gaza: Israël accuse le Hamas de deux violations de l'accord de trêveIsraël accuse le Hamas de deux violations de l'accord de trêve, justifiant ainsi son refus de laisser les déplacés dans le sud de la bande de Gaza retourner dans le nord.

Lire la suite »

Hamas accuse Israël de retarder l'aide humanitaire à GazaDes responsables du Hamas ont accusé Israël de retarder l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza, menaçant ainsi les libérations d'otages prévues par l'accord de cessez-le-feu. Des affirmations démenties par les autorités israéliennes.

Lire la suite »

Gaza: une nouvelle phase la trêve Israël-Hamas s'ouvre, Donald Trump optimiste sur les négociationsLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé aux États-Unis ce dimanche 2 février, avant d'être reçu par Donald Trump mardi. Cette visite coïncide avec la reprise prévue cette semaine des négociations par médiateurs interposés entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase du...

Lire la suite »