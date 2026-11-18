L'armée israélienne franchit la ligne de séparation dans le centre de Gaza pour éliminer des cibles du Hamas, alors que les tensions s'intensifient sur le cessez-le-feu.

L'armée israélienne a mené une opération militaire ciblée dans le centre de la bande de Gaza, franchissant la ligne jaune qui sépare les zones sous contrôle israélien de celles tenues par le Hamas. Cette action, initiée tôt mercredi, vise à éliminer des infrastructures du mouvement islamiste palestinien considérées comme une menace directe pour les soldats israéliens déployés sur place. L'opération mobilise conjointement des unités militaires et des agents du service de sécurité intérieure israélien.

Franchissement de la ligne jaune à Gaza

Cette intervention marque une escalade significative dans la zone centrale du territoire, où les forces israéliennes ont dépassé les positions établies pour s'avancer vers les zones traditionnellement contrôlées par le Hamas. Une journaliste de l'AFP a observé des chars israéliens se positionner à l'est du camp de réfugiés de Nousseirat, confirmant la présence de troupes au-delà de la frontière habituelle. Des sources sécuritaires locales ont également rapporté la présence de véhicules militaires israéliens dans le centre du territoire, ainsi que l'ouverture d'intenses tirs d'artillerie au nord du camp de Nousseirat.

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Accusations mutuelles de violation du cessez-le-feu

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux années de conflit déclenchées par l'attaque du 7 octobre 2023. L'armée israélienne a justifié son action comme une réponse nécessaire à des violations perpétrées par le Hamas, tandis que ce dernier a dénoncé dans un communiqué une " violation flagrante " de l'accord. Ces accusations s'inscrivent dans un contexte de tensions persistantes, malgré les efforts internationaux pour maintenir la stabilité dans la région du Moyen-Orient.

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Impact humanitaire et conditions climatiques

La population palestinienne fait face à des conditions de vie extrêmes, aggravées par des pluies diluviennes qui ont frappé Gaza depuis plusieurs jours. Ces intempéries ont déjà causé cinq morts et inondé des dizaines de milliers de tentes abritant les personnes déplacées par la guerre. Le Cogat, l'organisme israélien supervisant les affaires civiles dans les territoires palestiniens, a adressé un message aux organisations humanitaires internationales pour leur demander d'éviter tout déplacement dans les secteurs concernés par l'opération. Il a précisé que la route Salaheddine, axe majeur traversant le territoire du nord au sud, serait fermée à la circulation dans la zone des camps de réfugiés d'al-Bureij et de Nousseirat.

Contexte politique interne en Israël

Cette escalade militaire intervient dans un contexte politique interne complexe en Israël, où l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot tente de former un nouveau gouvernement. Rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, Eisenkot fait face à un véritable casse-tête pour réunir une majorité parlementaire, notamment avec les partis arabes ou les ultraorthodoxes. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, Benjamin Netanyahou, dont la politique repose fortement sur le discours sécuritaire, conserve le contrôle des opérations militaires, illustrant la permanence de l'influence du dirigeant actuel sur les décisions stratégiques liées au conflit de Gaza.