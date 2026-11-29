L'armée israélienne demande la peine de mort contre Qadri Samara pour le meurtre de Netanel Choukroun. Cette première application de la loi controversée vise spécifiquement les Palestiniens et suscite de vives critiques.

L'armée israélienne a annoncé officiellement dimanche 29 novembre qu'elle demanderait la peine de mort contre Qadri Samara. Cet acte intervient suite au meurtre de Netanel Choukroun, un colon franco-israélien abattu en septembre. Cette décision marque la première utilisation officielle de la loi d'exception adoptée au printemps dernier. Le parquet militaire déposera cet acte d'inculpation lundi prochain.

Une loi d'exception ciblée sur les Palestiniens

Cette loi, promue par Itamar Ben Gvir, prévoit la peine capitale comme sanction par défaut pour les homicides qualifiés de terrorisme. Elle s'applique exclusivement aux Palestiniens jugés par les tribunaux militaires en Cisjordanie. Le texte stipule que quiconque cause intentionnellement la mort d'un Israélien avec l'intention de nuire à l'État encourra la mort ou la perpétuité.

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Les autorités ont précisé que la peine de mort est obligatoire sauf si le tribunal militaire prononce une prison à perpétuité pour des raisons particulières. Cette disposition légale vise spécifiquement les actes commis par des Palestiniens contre des citoyens israéliens. Elle constitue un changement majeur dans le système judiciaire militaire de la région.

Des réactions politiques contrastées et controversées

Itamar Ben Gvir a qualifié cette annonce d'étape historique dans une vidéo diffusée sur Telegram. Il a affirmé que tout terroriste faisant du mal serait mis à mort, accompagnant sa déclaration d'un montage photo controversé. Israël Katz, ministre sortant de la Défense, a salué cette décision comme le châtiment approprié pour ce qu'il décrit comme un terroriste méprisable.

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Ces prises de position ont provoqué une vague de critiques de la part des organisations de défense des droits humains. Sari Bashi, directrice du Comité public contre la torture en Israël, a fustigé cette loi raciste et draconienne. Elle accuse le système de reposer sur des aveux extorqués sous la torture et appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement.

Détails de l'enquête et du contexte judiciaire

Netanel Choukroun a été tué le 20 septembre près de la colonie de Nevé Tzouf en Cisjordanie. L'attaque a eu lieu à la veille de la fête juive de Yom Kippour, dans un contexte de tension accrue. Un homme armé a ouvert le feu sur la victime avant de disparaître dans la région. L'armée israélienne a lancé une opération de traque intensive dans les jours qui ont suivi.

Qadri Samara a été arrêté à l'issue de cette opération menée par les forces de sécurité. Selon les rapports militaires, le suspect a reconnu les faits lors de son interrogatoire initial. Il a déclaré avoir voulu mourir en martyr lors de son passage à l'acte violent. L'audience de présentation de l'acte d'accusation est prévue lundi à la prison d'Ofer en Cisjordanie.

Le cadre juridique actuel place les Palestiniens de Cisjordanie sous la loi martiale depuis 1967. Ils sont jugés exclusivement par des tribunaux militaires et non par le système judiciaire civil israélien. La peine de mort existait précédemment en Israël mais n'avait été appliquée que deux fois. Ces exécutions concernaient un capitaine accusé de haute trahison en 1948 et Adolf Eichmann en 1962.