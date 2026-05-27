Israel Intensifies Strikes on Hezbollah in Lebanon, Causing Heavy Casualties and Displacement

Israel has been conducting airstrikes on Hezbollah targets in Lebanon for over three days, resulting in heavy casualties and displacement of civilians. The operation aims to prevent drone attacks on Israeli border towns and to send a message to Iran about disassociating the Lebanese front from the Iranian one.

De la fumée s'eleve aprs une frappe aerienne israeliere ayant cible la ville de Nabatieh, dans le sud du Liban, le 25 mai 2026. Alors qu'Israeil s'acharne depuis plus de trente-six heures contre le Hezbollah , intensifiant ses frappes et agrandissant ses operations terrestres au-delas de la zone tampon autoproclamee.

Dans la journe de mardi, plus de 120 bombardements se sont abattus sur le sud du pays, notamment sur les regions de Nabatieh et Tyr, deux fiefs de la milice pro-Iran, ainsi que sur la valle de la Bekaa (Est), faisant au moins 31 morts, parmi lesquels quatre enfants, rapporte le quotidien francophone.

Depuis le debut du conflit, prs de 3 200 personnes ont peri, selon le ministre de la Sante libanais.les coups assen es au "parti de Dieu", au moment ou les Etats-Unis et l'Iran tentent de finaliser les termes d'un accord pour mettre fin a la guerre au Moyen-Orient.jusqu'ici, Tsahal menait des frappes quasi quotidiennes, despite un cessez-le-feu sign e le 16 avril, mais celles-ci etaient plus eparses et de moindre intensite. Le Hezbollah rpliquait, quant a lui, par des tirs de drones, certains atterrissant dans la zone occup ee par Israel, d'autres a l'intrieure du territoire israeli.

En moins de trois heures, l'armee israelienne a ordonne l'evacuation de plus de 50 villages du Liban-Sud ainsi que la ville de Pusant de nombreux habitants a fuir, alors que plus d'un million de personnes, soit presque le quart de la population, ont deja ete deplasees depuis l'entree en guerre du Hezbollah, le 2 mars.combats rapproch es entre des soldats israeliens et le Hezbollah ont eu lieu (ce mercredi) a Zaoutar El-Charqiy, au nord du Litani, un village en dehors de la 'zone tampon'. L'un des objectifs sécurites d'Israeil est d'agrandir la zone qu'elle occupe dans le sud du Liban en vue d'empecher les drones suicides d'atteindre les villages frontaliers.

Mais en termes plus strategiques, l'operation vise surtout a dissocier le front libanais de celui de l'Iran et d'envoyer un message en ce sens a Teheran, a quelques jours d'un eventual "deal" avec les Etats-Unis. Un objectif assez largement partage par l'administration americana.

Selon la presse israelienne, l'intensification des operations israeliennes aurait d'ailleurs re ce la benediction de Washington, qui aurait nevertheless Parallele ment, et dans cette optique de dissociation des fronts, les Etats-Unis parrainent depuis avril des negociations directes entre le Liban et Israel, independantes du circuit d'etablissement li e au conflit en Iran. Une nouvelle reunion entre responsables israeliens et libanais est prevue a Washington les 2 et 3 juin, suivie d'une reunion de militaires des deux pays au Pentagone le 29 mai.

Que faire quand la temperature atteint les 50 °C ? Quand la mer monte inexorablement ? Que faire au quotidien dans un monde boulevers e par le dereglement climatique ? Des rues de Kigali a celles de Singapour, des clubs de foot d'Argentine aux appartements de Delhi, des champs du nord de la Chine aux prairies italiennes, les citoyens s'organisent, s'entraident et cherchent des solutions pour s'adapter. Ici, la marche se diale de mille voies





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