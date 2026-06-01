Israël intensifie les frappes en Libanie, tandis que Téhéran exige un cessez-le-feu et les Etats-Unis proposent un plan pour les négociations

Israël a ordonné lundi 1er juin à son armée de frapper la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah pro-iranien, intensifiant son offensive terrestre au Liban. Téhéran a réitéré lundi qu'un accord était conditionnel à un cessez-le-feu au Liban, tandis que le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est entretenu avec Joseph Aoun et Benjamin Netanyahu à propos des négociations entre les deux pays auxquels s'oppose le Hezbollah.

Les premiers secours se rassemblent sur le site d'une frappe aérienne israélienne dans le quartier de Haret Hreik, en banlieue sud de Beyrouth, le 6 mai 2026.

Tel-Aviv a annoncé que l'armée israélienne avait l'ordre d'intensifier les frappes dans la banlieue sud de Beyrouth. Emmanuel Macron affirme que 'rien ne justifie' cette escalade militaire. Israël a ordonné lundi 1er juin à son armée de frapper la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah pro-iranien, intensifiant son offensive terrestre au Liban, l'incursion la plus profonde chez son voisin depuis deux décennies.

Téhéran, en pleine négociation avec Washington pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, a réitéré lundi qu'un accord était conditionnel à un cessez-le-feu au Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a ordonné dimanche 31 mai d'intensifier son offensive au Liban, a annoncé lundi que son armée allait reprendre les frappes sur la banlieue sud.

Après la journée du 8 avril au cours de laquelle plus de 350 personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes massives sur le Liban, des pressions diplomatiques avaient été exercées sur Israël pour qu'il s'abstienne de viser la capitale et sa banlieue. Deux frappes avaient visé en mai la banlieue sud de Beyrouth et le sud de la capitale, Israël affirmant qu'elles étaient dirigées contre des responsables du Hezbollah.

La capture de cette citadelle construite par les Croisés au XIIe siècle, site stratégique surplombant le sud du Liban et une partie du nord d'Israël, ouvre la voie à une progression de l'armée israélienne vers la région de Nabatiyé. Il s'agit de l'incursion la plus profonde en territoire libanais depuis 2006, lors d'un précédent conflit. L'armée israélienne a progressé ces derniers jours plus en profondeur dans le sud du Liban tout en poursuivant des frappes aériennes.

De son côté, le Hezbollah continue ses attaques de drones contre les positions israéliennes, dans le sud du Liban et dans le nord d'Israël. Fortement implanté dans la banlieue sud de la capitale, ainsi que dans le sud et dans l'est du pays, le mouvement chiite a revendiqué lundi une attaque aux missiles menée contre un objectif militaire dans la région de Tibériade, dans le nord d'Israël.

L'armée israélienne, qui poursuit ses frappes dans le sud, a ordonné lundi l'évacuation de neuf villages des régions de Saïda et de Jezzine, selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Dans ce contexte, le président libanais, Joseph Aoun, a condamné les dernières opérations israéliennes, dénonçant une 'agression féroce et condamnable'. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est entretenu avec Joseph Aoun et Benjamin Netanyahu à propos des négociations entre les deux pays auxquelles s'oppose le Hezbollah.

Afin de faire avancer ces pourparlers, les Etats-Unis ont proposé un plan clair : le Hezbollah doit mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s'abstiendrait de toute escalade à Beyrouth





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