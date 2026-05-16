Israël et le Liban prolongent la trêve, frappes israéliennes causent des pertes au Liban, classes inflationnistes ébranlent les marchés mondiaux et USA-Pékin discutent de soutien à l'Iran

Israël et le Liban ont annoncé la prolongation du cessez-le-feu jusqu'’au 25 juillet, tandis que de nouvelles frappes israéliennes causent des pertes au Liban. Les craintes inflationnistes ébranlent les marchés mondiaux. L'état-major des Affaires étrangères iranien a 'recu des messages' de Washington en faveur de la reprise des négociation pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Les USA et Pékin discutent de soutien à létat de légion.

Israël et le Liban ont annoncé vendredi leur accord à une prolongation d'un mois et demi du cessez-le-feu, qui durera jusqu'au 25 juillet, tandis que de nouvelles frappes israéliennes ont visé le sud du Liban.

Les deux pays entamaient de nouvelles négociations à Washington, où ils ont également convenu de la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu initial. L'armée israélienne a déclaré avoir tué 220 combattants pro-iraniens du Hezbollah au cours de la semaine écoulée. Les craintes inflationnistes ont entraîné une flambée des taux d'intérêt et une baisse des boursières mondiales.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a reçu 'des messages' de Washington en faveur de la reprise des négociations pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient





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