Israël et le Liban conditionnent un cessez-le-feu à 'l'arrêt complet' des tirs du Hezbollah

Israël et le Liban ont convenu mercredi 3 juin de conditionner un cessez-le-feu à un 'arrêt complet' des tirs du Hezbollah et de créer des 'zones pilotes' sous contrôle de l'armée libanaise.

Israël et le Liban ont convenu mercredi 3 juin de conditionner un cessez-le-feu à un 'arrêt complet' des tirs du Hezbollah et de créer des ' zones pilotes ' sous contrôle de l'armée libanaise.

Pour la première fois, des délégations israéliennes et libanaises ont tenu des négociations directes à Washington pendant deux jours. À l'issue de ces négociations, Israël et le Liban ont convenu mercredi 3 juin de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Tous les pays ont réaffirmé que l'avenir des relations entre Israël et le Liban devait être décidé par les deux gouvernements souverains.

Ils ont rejeté toute tentative, de la part d'un État ou d'un acteur non étatique, de prendre en otage l'avenir du Liban. Ce nouvel accord de cessez-le-feu sera subordonné à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du mouvement libanais du secteur situé au sud du fleuve Litani. Cela intervient après de nouvelles frappes israéliennes faisant au moins 10 morts mercredi au Liban et après de nouveaux tirs revendiqués par le Hezbollah contre Israël.

Israël et le Liban ont également convenu de faire avancer rapidement la mise en place de zones pilotes dans lesquelles les Forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif sur le territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques. Les deux États se sont mis d'accord pour participer à une nouvelle session de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un 'accord global'





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