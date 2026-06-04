Israël et le Liban concluent des pourparlers à Washington, annoncent la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu et la création de zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise

Israël et le Liban ont convenu mercredi de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu et de la création de zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise, suite à deux jours de pourparlers à Washington. Cela intervient alors que des frappes israéliennes ont fait neuf morts au Liban, où le Hezbollah pro-iranien a revendiqué des tirs contre Israël. Les parties ont convenu de faire avancer rapidement la mise en place de zones pilotes dans lesquelles les Forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif sur le territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques.

Israël et le Liban ont convenu mercredi de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu et de la création de zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise, suite à deux jours de pourparlers à Washington.

Cela intervient alors que des frappes israéliennes ont fait neuf morts au Liban, où le Hezbollah pro-iranien a revendiqué des tirs contre Israël. Les parties ont convenu de faire avancer rapidement la mise en place de zones pilotes dans lesquelles les Forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif sur le territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques.

Tous les pays ont réaffirmé que l'avenir des relations entre Israël et le Liban devait être décidé par les deux gouvernements souverains. Israël et le Liban ont également convenu de participer à une nouvelle session de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un accord global. Des frappes israéliennes ont tué 3.516 personnes et déplacé plus d'un million de Libanais depuis le 2 mars, début de la guerre au Liban.

Côté israélien, 26 soldats et un civil ont été tués au Liban





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