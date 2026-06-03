Israël et le Hezbollah échappent-ils à un accord de paix ?

Israël s'empare de l'emblématique forteresse de Beaufort au Liban alors qu'un cessez-le-feu est théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, les armes ne se taisent absolument pas dans le sud du Liban. Si ce n'était l'obstacle du Hezbollah - opposé à ces négociations - Israël et le Liban pourraient conclure un accord de paix dès demain, a toutefois assuré mardi le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, au premier jour de cette quatrième session de négociations depuis le début de la guerre le 2 mars.

Israël s'empare de l'emblématique forteresse de Beaufort au Liban, alors qu'un cessez-le-feu est théoriquement en vigueur depuis le 17 avril, les armes ne se taisent absolument pas dans le sud du Liban.

Si ce n'était l'obstacle du Hezbollah - opposé à ces négociations - Israël et le Liban pourraient conclure un accord de paix dès demain, a toutefois assuré mardi le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, au premier jour de cette quatrième session de négociations depuis le début de la guerre le 2 mars. Des délégations d'Israël et du Liban, qui n'entretiennent pas de relation diplomatique, se sont rencontrées au département d'Etat à Washington.

Les progrès continuent sur les aspects politique et sécuritaire, a déclaré en fin de journée le porte-parole de la diplomatie américaine, Tommy Pigott. Les discussions vont reprendre ce mercredi





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