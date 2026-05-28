Israël déclare zone de combat une grande partie du sud du Liban et intensifie les évacuations

L'armée israélienne étend sa zone de combat au sud du fleuve Zahrani, ordonnant l'évacuation de Tyr et d'autres localités, alors que les affrontements avec le Hezbollah s'intensifient malgré le cessez-le-feu.

L'armée israélienne a émis un avertissement sévère mercredi, déclarant l'ensemble du territoire libanais au sud du fleuve Zahrani comme zone de combat . Cette région, située à une quarantaine de kilomètres de la frontière, est désormais considérée comme une cible potentielle pour des frappes intensifiées contre le mouvement Hezbollah .

Tôt jeudi, les autorités israéliennes ont renouvelé l'ordre d'évacuation pour les habitants de Tyr et de ses environs, les exhortant à se diriger vers le nord du fleuve Zahrani par souci de sécurité. Cette escalade survient alors que les opérations terrestres et aériennes s'intensifient à la fois dans le sud et l'est du Liban, avec des affrontements directs rapportés par le Hezbollah dans la localité de Zawtar el-Charqiyé.

Le cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril est mis à mal par les accusations mutuelles de violations, chaque partie imputant à l'autre la reprise des hostilités. Alors que de nombreux Libanais s'apprêtent à célébrer l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane, l'atmosphère est lourde de menaces et d'incertitudes. Les frappes israéliennes se sont concentrées sur des sites d'infrastructure du Hezbollah dans la vallée de la Bekaa et le sud du pays.

Selon l'Agence nationale d'information (ANI), des raids ont touché Tyr et ses abords, provoquant un exode massif des habitants vers d'autres quartiers ou vers Beyrouth, les abris étant rapidement saturés. Le Hezbollah a revendiqué des attaques de drones et des tirs contre les forces israéliennes tentant de s'infiltrer dans la zone stratégique de Zawtar el-Charqiyé, située à la lisière de la ligne jaune, une bande d'environ dix kilomètres sous contrôle israélien où l'accès est interdit aux civils et où des opérations de démolition sont menées.

Depuis le 2 mars, date à laquelle le Hezbollah a rouvert un front contre Israël en soutien à l'Iran après l'attaque israélo-américaine du 28 février, le Liban est plongé dans un conflit dévastateur. Les frappes israéliennes ont causé la mort de 3 269 personnes, selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié mercredi, dont au moins 31 décès le mardi précédent à Burj al-Shemali, près de Tyr.

Dans l'ouest de la Bekaa, la localité de Machghara, qui abritait des centaines de familles déplacées, est désormais déserte après plusieurs jours de bombardements israéliens. Le maire, Iskandar Barakeh, exprime sa crainte que la région, utilisée comme voie de transit pour les combattants et le matériel du Hezbollah, ne se transforme en arrière-front.

Parallèlement, une réunion militaire entre les délégations libanaise et israélienne est prévue vendredi au Pentagone, suivie de nouvelles sessions de négociations sous parrainage américain les 2 et 3 juin. La délégation libanaise, dirigée par le général Georges Rizkallah, insistera sur la nécessité de mettre fin aux hostilités et présentera un plan visant à restreindre les armes du Hezbollah et à étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire libanais.

Cette situation complexe et tendue laisse présager une période de violences accrues, tandis que la communauté internationale observe avec inquiétude l'évolution du conflit qui menace de s'étendre davantage





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israël Liban Hezbollah Zone De Combat Évacuation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liban: Israël appelle à évacuer la ville de Nabatiyé dans le sudIsraël a appelé mardi pour la première fois les habitants de Nabatiyé dans le sud du Liban à évacuer toute la ville, le Hezbollah pro-iranien disant avoir fait ...

Read more »

Liban: Israël étend ses opérations terrestres, nouvelles frappes dans le sudL'armée israélienne a mené de nouvelles frappes mardi dans le sud du Liban, où elle a appelé à l'évacuation d'une quarantaine de villages, malgré le cessez-le-f...

Read more »

Israël intensifie ses frappes au Liban malgré le cessez-le-feuL'armée israélienne a mené de nouvelles frappes dans le sud du Liban, faisant 31 morts, dont des enfants et des secouristes, et appelé à l'évacuation de dizaines de villages, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

Read more »

Guerre au Proche-Orient : des bombardements ont visé la ville de Tyr dans le Sud-LibanL'armée israélienne a ordonné l'évacuation de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, avant de nouvelles frappes contre le Hezbollah. Le bilan humain des bombardements continue de s'alourdir alors que les combats au sol s'intensifient.

Read more »