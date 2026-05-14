Israël continue de frapper le Liban malgré une nouvelle session de parlements aux Etats-Unis

Le Liban est actuellement dans un état d'insécurité accru, avec des frappes israéliennes contre Hezbollah, malgré une nouvelle session de parlements en cours aux Etats-Unis, organisée sous les auspices de la diplomatie américaine. Des vies humaines sont en danger pendant que des Nations Unies se disent de plus en plus inquiètes des activités des combattants du Hezbollah et des soldats israéliens sur leurs positions dans le sud du Liban.

Alors que la question de savoir si une paix va se `consacr´er entre les Etats-Unis et l'Iran agitait la diplomatie internationale, les armes étaient malgré tout très loin de se taire au Liban.

Malgré un cessez-le-feu en cours depuis le 17 avril, Israël, en guerre contre le mouvement pro iranien Hezbollah, a encore intensifié ses frappes mercredi. Ces frappes, sur plus de 30 endroits différents selon l'agence nationale d'information ANI, ont fait au moins 22 morts, selon le ministère libanais de la Santé. Elles interviennent alors que le Liban et Israël doivent entamer une nouvelle session de `parler´s sous l'égide des Etats-Unis, malgré l'opposition du Hezbollah.

Des enfants parmi les victimes Huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans des frappes qui ont visé trois voitures à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, selon le ministère de la Santé. Deux voitures ont été ciblées sur l'autoroute extrêmement fréquentée qui relie Beyrouth au sud du pays et une troisième a été visée sur une route du même secteur, selon l'ANI





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