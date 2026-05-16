Israël annonce l'élimination d'Ezzedine al-Haddad, chef militaire du Hamas

Les forces israéliennes et le Shin Bet affirment avoir tué Ezzedine al-Haddad, figure clé des massacres du 7 octobre, lors d'une frappe ciblée à Gaza malgré une trêve fragile.

L'armée israélienne et le Shin Bet ont officialisé ce samedi 16 mai 2026 l'élimination d'Ezzedine al-Haddad, l'un des piliers les plus influents de la branche armée du Hamas .

Selon les communiqués officiels, l'opération a été menée avec précision via une frappe aérienne ciblant simultanément un appartement résidentiel et un véhicule civil dans la ville de Gaza. Cette annonce, qui marque un tournant dans la stratégie de décapitation des dirigeants du mouvement islamiste, a été partiellement corroborée par des sources internes à la branche armée du Hamas, confirmant ainsi la disparition de celui qui était considéré comme le dernier haut responsable encore présent sur le territoire gazaoui ayant joué un rôle direct dans la planification des événements sanglants du 7 octobre 2023.

L'opération a été le fruit d'un travail de renseignement intensif visant à localiser al-Haddad dans un environnement urbain dense et hostile. Le ministère israélien de la Défense a dressé un portrait accablant du dirigeant éliminé, le présentant comme le principal architecte des souffrances endurées par les civils et les soldats israéliens.

On l'accuse non seulement d'avoir orchestré le massacre initial, ayant entraîné la mort de plus de 1200 personnes, mais également d'avoir supervisé la captivité brutale des 251 otages emmenés de force à Gaza. Israël souligne que l'élimination de ce chef militaire était devenue impérative suite à ses refus répétés de mettre en œuvre les accords de paix et de libération proposés sous l'égide du président américain.

Plus grave encore, al-Haddad est accusé d'avoir ouvertement bafoué la trêve entrée en vigueur le 10 octobre 2025. En cherchant activement à reconstruire les capacités opérationnelles des Brigades Ezzedine Al-Qassam et en planifiant de nouvelles incursions terroristes, il aurait rendu impossible toute stabilisation durable de la région. Sur le terrain, les conséquences de cette frappe sont contrastées.

Si Israël célèbre une victoire stratégique, la Défense civile de Gaza, organisme sous influence du Hamas, rapporte un bilan humain immédiat avec une personne tuée et environ vingt blessés lors de l'attaque. Les images diffusées par les médias israéliens montrent un immeuble ravagé par les flammes, témoignant de la violence des explosions.

Cependant, au-delà de cet incident précis, c'est toute la bande de Gaza qui demeure plongée dans un chaos indescriptible. Malgré la trêve officielle, la situation humanitaire reste dramatique pour les populations palestiniennes, prises entre les marteaux d'une occupation militaire persistante et les ruines d'une infrastructure dévastée par des mois de bombardements.

Les dizaines de milliers de victimes civiles et la destruction systématique des services de base rappellent que l'élimination d'un chef militaire, bien que significative pour la sécurité d'Israël, ne résout en rien la crise humanitaire profonde et le traumatisme collectif qui pèsent sur le territoire. La dimension symbolique de cet assassinat est majeure. Ezzedine al-Haddad représentait le lien organique entre la direction politique du Hamas et ses unités de combat sur le terrain.

En supprimant ce maillon essentiel, Israël espère affaiblir la chaîne de commandement des Brigades Al-Qassam et forcer les restes de l'organisation à une reddition ou à une négociation plus flexible concernant le sort des otages restants. Néanmoins, l'histoire du conflit montre que la disparition d'un leader conduit souvent à l'émergence de figures encore plus radicales.

La communauté internationale observe avec inquiétude cette escalade, craignant que ces frappes ciblées, bien que justifiées par Israël comme des mesures de légitime défense, n'alimentent un cycle de vengeance sans fin. Le climat de tension reste extrême, et chaque mouvement dans la zone de Gaza peut potentiellement déclencher une nouvelle vague de violence, rendant la paix, même précaire, extrêmement fragile





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