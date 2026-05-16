Israël and Lebanon Tensions Escalate, U.S. Delays Ceasefire, Hezbollah Drones Attack, Middle East Tensions Fuel Energy Prices

Israel launched new airstrikes on southern Lebanon after ordering inhabitants of nine villages to evacuate, as the ceasefire negotiations between the two countries extended till end of the month in Washington.

Israël mène de nouvelles frappes sur le sud du Liban samedi après avoir ordonné aux habitants de neuf villages d'évacuer, malgré la prolongation d'un mois et demi de la trêve lors de négociations entre les deux pays la veille à Washington.

Les forces de défense israéliennes ont commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban, a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué. Le Liban a accueilli favorablement vendredi la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu avec Israël, décidée à l’issue des discussions organisées à Washington entre les deux pays.

Dans un communiqué relayé par la présidence libanaise, Beyrouth a estimé que cette extension de la trêve pouvait offrir un répit à la population et contribuer au renforcement des institutions de l'Etat grâce au soutien sécuritaire des Etats-Unis. Les autorités libanaises ont toutefois insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme indépendant et des garanties américaines pour assurer un processus 'progressif et vérifiable' et éviter les échecs observés lors de précédents accords.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre le Liban et Israël, alors que des discussions entre les deux pays se poursuivent à Washington avant l'expiration prévue de la trêve dimanche. Le Hezbollah a affirmé avoir mené une attaque par drones contre la caserne israélienne de Liman, près de Nahariya, dans le nord d'Israël. Cette annonce intervient au deuxième jour des discussions organisées à Washington entre le Liban et Israël.

En déplacement aux Emirats arabes unis vendredi, Narendra Modi a appelé à préserver un détroit d'Ormuz 'libre, ouvert et sûr', alors que le conflit au Moyen-Orient continue de provoquer des tensions sur les marchés de l'énergie. Le blocage du passage marítimo par l'Iran a entraîné une hausse des prix du gaz et des carburants, une situation particulièrement sensible pour l'Inde, fortement dépendante des importations énergétiques du Golfe. Narendra Modi a également estimé que le respect du droit international restait 'essentiel'.

Depuis New Delhi, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé vendredi que Téhéran avait reçu de nouveaux messages de Washington signalant une volonté de poursuivre les discussions sur le conflit au Moyen-Orient.

'Nous avons de nouveau reçu des messages de la part des Américains indiquant qu'ils sont disposés à poursuivre les discussions et à maintenir les contacts', a-t-il déclaré en marge d'une réunion des BRICS. Ces propos interviennent après les critiques formulées le 10 mai par Donald Trump, qui avait qualifié de 'totally inacceptable' la réponse iranienne à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre.

A bord d'Air Force One vendredi, au retour de son déplacement en Chine, Donald Trump a affirmé que Xi Jinping partageait une ligne ferme sur la question nucléaire iranienne et sur la situation dans le détroit d'Ormuz.

'Il est fermement convaincu qu'ils ne doivent pas posséder l'arme nucléaire', a déclaré le président américain au sujet des dirigeants iraniens. Donald Trump a également indiqué que son homologue chinois souhaitait que 'le détroit' d'Ormuz, passage maritime stratégique contrôlé par l'Iran, soit rouvég





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