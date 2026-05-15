Israël accuse son voisin du Hezbollah de frapper des civils en Libanie

La troisième session de discussions entre Israël et le Liban a été qualifiée de 'positive' par la diplomatie américaine, mais les deux pays ne se sont officiellement pas prononcés sur les progrès. Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 17 avril, Israël a annoncé vendredi des frappes contre l'infrastructure du Hezbollah dans la région de Tyr du Sud du Liban. Deux frappes ont frappé des localités dans les environs de la ville de Tyr, tandis qu'une troisième frappe a visé un centre relevant d'une ONG près d'un hôpital à Tyr, légèrement blessant deux infirmiers de l'hôpital et causant des dégâts au bâtiment. L'armée israélienne a également indiqué le décès d'un soldat en combats contre le Hezbollah et le fait que les frappes contre le Liban ont causé plus de 400 morts au Liban, d'après un décompte de l'AFP.

Le Liban et Israël ont repris jeudi leur troisième session de discussions qualificées de 'positive' par la diplomatie américaine, mais sur laquelle ni le Liban ni Israël ne se sont officiellement prononcés.

Malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 17 avril, Israël a annoncé vendredi de mener des frappes contre l'infrastructure du Hezbollah dans la région de Tyr dans le sud du Liban. L'armée israélienne avait émis plus tôt un ordre d'évacuation pour cinq zones dans la ville de Tyr et ses environs. Selon un journaliste de l'AFP, au moins deux frappes ont visé deux localités dans les environs de la ville.

Une troisième frappe israélienne a visé un centre relevant d'une ONG locale près d'un hôpital à Tyr, a précisé l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Cette frappe a légèrement blessé deux infirmiers de l'hôpital et causé des dégâts au bâtiment. Les urgences ont accueilli 'sept blessés dont (... ) l'état est stable'.

L'Ani a fait état d'autres frappes menées au moyen de drones d'attaque sur des localités du sud non mentionnées dans les ordres d'évacuation israéliens. Un soldat israélien a été tué dans le sud du Liban, a annoncé pour sa part vendredi l'armée israélienne, portant à 20 le nombre de morts dans ses rangs dans les affrontements avec le Hezbollah depuis début mars.

Depuis l'entrée en vigueur de la trêve, les frappes israéliennes ont tué plus de 400 personnes au Liban, d'après un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Les autorités libanaises dénombrent au total plus de 2.800 morts, incluant au moins 200 enfants, dans les frappes israéliennes depuis le début de la guerre





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