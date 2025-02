Israël accuse l'Iran d'utiliser l'aéroport de Beyrouth pour faire passer des fonds à Hezbollah

Israël a accusé l'Iran d'utiliser l'aéroport de Beyrouth pour faire passer des fonds destinés à armer le Hezbollah. Après l'interdiction faite à deux avions iraniens d'atterrir à Beyrouth, l'Iran accuse Israël de perturber le trafic aérien.

\ L'Iran a accusé vendredi Israël de perturber les vols Téhéran-Beyrouth, après l'interdiction faite jeudi à deux avions iraniens d'atterrir sur l'aéroport de la capitale libanaise. Israël a accusé à plusieurs reprises le Hezbollah pro-iranien d'utiliser le seul aéroport du Liban pour transférer des armes depuis l'Iran et a bombardé à plusieurs reprises la zone de l'aéroport à Beyrouth pendant sa guerre contre le mouvement islamiste qui s'est terminée en novembre. \ « La menace du régime sioniste (Israël) à l'encontre d'un avion de ligne transportant des citoyens libanais a perturbé les vols normaux à destination de l'aéroport de Beyrouth », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, dans un communiqué. Esmaeil Baqaei ne précise pas la nature de la menace attribuée à Israël. Mais sa déclaration survient après qu'Israël a accusé la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens et le Hezbollah d’avoir « utilisé ces dernières semaines l’aéroport international de Beyrouth, par le biais de vols civils, pour faire passer en contrebande des fonds destinés à armer » le mouvement libanais. Le Hezbollah et les responsables libanais ont nié ces accusations. Malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis fin novembre, l’armée israélienne a annoncé avoir visé plusieurs cibles terroristes du Hezbollah au Liban. \ Esmaeil Baqaei a condamné les « violations flagrantes et continues des principes et des règles du droit international et les violations de la souveraineté nationale du Liban » par Israël. Il a appelé l’Organisation de l’aviation civile internationale et d’autres organismes mondiaux à « mettre fin au comportement dangereux d’Israël contre la sûreté et la sécurité de l’aviation civile ». La Direction générale de l’aviation civile du Liban a déclaré jeudi qu’elle avait « temporairement reprogrammé » certains vols, y compris en provenance d’Iran, jusqu’au 18 février, car elle mettait en œuvre des « mesures de sécurité supplémentaires ». Cette date coïncide avec la date limite pour la mise en œuvre complète d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Après les manifestations à l’aéroport, les autorités ont déclaré qu’elles s’efforçaient de ramener les passagers libanais bloqués en Iran avec des avions de la compagnie nationale Middle East Airlines. Un nouveau gouvernement dirigé par Nawaf Salam, ancien juge président de la Cour internationale de Justice, a été formé samedi au Liban après plusieurs semaines de difficiles tractations. \Mais Saïd Chalandari, PDG de l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran, a déclaré vendredi que l’Iran avait rejeté la proposition. « S’il doit y avoir un vol entre les deux pays, il doit s’agir d’un vol aller-retour », a-t-il déclaré à l’agence de presse iranienne Tasnim. L’ambassadeur d’Iran au Liban, Mojtaba Amani, a déclaré que Téhéran pourrait accepter les vols d’évacuation de la MEA « à condition » que les autorités libanaises « ne bloquent pas les vols iraniens ».





