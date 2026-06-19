Ismaël Koné sort sur blessure lors du match de Coupe du monde Canada-Qatar

Le joueur canadien a été victime d'un tacle d'un joueur qatari et pourrait souffrir d'une fracture.

Ismaël Koné a été sorti sur blessure lors du match de Coupe du monde entre le Canada et le Qatar le 18 juin 2026. Le joueur canadien, qui a joué pour l'OM, a été victime d'un tacle d'un joueur qatari.

L'image de sa jambe tordue laisse peu de place au doute et les yeux exorbités du milieu de terrain canadien laissent penser qu'il a très vite pris conscience de la gravité de la blessure. Le remplaçant de Koné, Nathan Saliba, a marqué un beau coup-franc quelques minutes après son entrée en jeu. Il a célébré en brandissant un maillot floqué du nom et du numéro de Koné.

Ismaël Koné, 24 ans, était l'auteur d'une belle saison à Sassuolo et il faisait un match de haut niveau face au Qatar. Assis sur la civière, Ismaël Koné a pris la peine de saluer le public alors qu'il était évacué vers l'hôpital. L'entraîneur canadien, Jesse Marsch, a expliqué que l'os de Koné a craqué lors du tacle. Il a ajouté que tout l'équipe est avec Koné et que tout le monde est tourneboulé.

Koné pourrait souffrir d'une fracture et le verdict médical n'est pas encore tombé





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