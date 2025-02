Ismaël Bennacer ravi de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi

Le nouveau milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer, a exprimé son enthousiasme après ses débuts prometteurs sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Ismaël Bennacer , milieu de terrain dont les débuts avec l'OM sont prometteurs, a exprimé sa joie de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi . Le forfait de Valentin Rongier l'a peut-être précipité, mais Roberto De Zerbi n'a pas hésité à lancer Ismaël Bennacer . Le nouveau milieu de terrain de l'OM a fait forte impression avec un match abouti. Un sentiment partagé par le joueur lui-même. « Je me suis senti tout de suite très bien.

Les joueurs sont très forts, très intelligents », a souligné le milieu algérien dans des propos relayés par le Phocéen. Pourtant, Bennacer n'a pas eu beaucoup de temps pour s'acclimater à la manière de fonctionner du groupe... « On est dimanche, ça fait cinq jours. J'ai fait trois entraînements. C'est bien, mais il y a encore du travail, encore beaucoup de travail », reconnaissait d'ailleurs l'Algérien après le match. Bennacer qui découvre depuis son arrivée la méthode d'un homme, Roberto De Zerbi. Une collaboration qui le remplit de joie, puisque le nouveau milieu marseillais reconnaît être totalement fan du fonctionnement établi par le coach italien. « Oui, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup suivi cet entraîneur, ce qu'il a apporté à ses équipes. C'était quelque chose qui me plaisait depuis longtemps. En deux ou trois jours, déjà à l'entraînement, j'ai vu un petit peu ce qu'il proposait, ce que demandait le coach, ce qu'il attendait plus ou moins des joueurs à mon poste, et c'est une chose à laquelle je me suis un petit peu adapté et ça fait plaisir. », a déclaré Bennacer.Ismaël Bennacer, le milieu de terrain auteur de débuts prometteurs avec l'OM, a évoqué sa joie de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi. En effet, le milieu de terrain algérien découvre tout juste la méthode du technicien italien.





