Ismaël Bennacer, le métronome de l'OM

Ismaël Bennacer, nouvelle recrue de l'OM, a déjà fait ses preuves avec une performance convaincante lors de la victoire à Angers. Son intelligence de jeu et son volume de jeu font de lui un atout majeur pour l'entraîneur Roberto De Zerbi.

Trois entraînements avec son nouveau club et déjà métronome de l'OM. La prestation convaincante d'Ismaël Bennacer lors de la victoire à Angers, dimanche en Ligue 1 (0-2), le place d'entrée comme un joueur majeur de Roberto De Zerbi . A vrai dire, l'entraîneur italien n'en a jamais douté de sa dernière recrue hivernale.

Vendredi dernier, le coach de l'OM avait même ressorti une belle expression italienne, pour parler du moment où les dirigeants sont venus lui glisser à l'oreille qu'il y avait une possibilité de faire signer le milieu de terrain de l'AC Milan dans les dernières minutes du mercato. 'Quand on est venu m'informer qu'il y avait un coup à jouer avec Bennacer (sourire), on a éteint la musique, comme on dit chez moi', a glissé De Zerbi. Dans le style prôné par l'entraîneur de l'OM, l'intelligence de jeu doit partir de très bas, précisément de ce fameux triangle, avec en pointe basse Leonardo Balerdi, et devant lui (à Angers) des joueurs comme Pierre-Emile Hojbjerg et Ismaël Bennacer. Le natif d'Arles (Bouches-du-Rhône) a adoré cette première sous le maillot marseillais. 'Je me suis régalé', savourait Bennacer après le match. 'J'aime beaucoup (le style De Zerbi), j'ai souvent suivi cet entraîneur. En deux ou trois jours, j'ai pu voir ce qu'il proposait et attendait. Je me suis adapté. Tous les coéquipiers m'ont bien intégré. Il y a encore du travail.' Notamment du travail physique pour revenir à 100%. Tel un patron, le milieu de terrain marseillais a lui même échangé - avant et pendant le match - avec De Zerbi et le staff pour leur faire signe qu’il avait une grosse heure dans les jambes.Valentin Rongier n'a pas dit son dernier mot Roberto De Zerbi a même au la sensation que Bennacer était dans son équipe 'depuis deux ou trois ans'. Intelligence et volume de jeu, ballons grattés, capacité à casser des lignes via ses passes précises et bien senties, le panel affiché par l'international algérien fait de lui un joueur stratège. Questionné sur Bennacer par le diffuseur DAZN, De Zerbi a de lui-même cité Valentin Rongier, expliquant qu'il était 'désolé' car ce dernier est tombé malade au dernier moment. Le terme choisi donnerait presque la sensation que l'Italien avouait à demi-mots que la concurrence serait désormais rude pour certains, face à l'arrivée de joueurs du calibre de Bennacer. En réalité, rien n'est pourtant figé. L'OM considère toujours Rongier comme un joueur majeur, dont les qualités ont permis à Marseille de retrouver l'équilibre... et le chemin de la victoire, après une période trouble en octobre-novembre. De Zerbi et les dirigeants sont convaincus que l'OM a besoin de cette émulation entre joueurs de haut niveau pour tirer le maximum de l'équipe, avec des titulaires potentiels capables d'entrer en jeu si besoin. D'Amar Dedic à Luis Felipe en passant par Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, c'était d'ailleurs l'objectif de ce mercato hivernal: bousculer une certaine hiérarchie établie, dans tous les secteurs de jeu





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

OM Bennacer De Zerbi Ligue 1 Transferts Football Français

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mercato: l'OM officialise le joli coup Ismaël Bennacer et renforce un peu plus son milieuL'Olympique de Marseille a annoncé ce lundi la signature d'Ismaël Bennacer avant la clôture du mercato hivernal. Le milieu algérien arrive en provenance de l'AC Milan sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Lire la suite »

Ismaël Bennacer, nouveau milieu de terrain de l'OM, annonce son amour pour le clubIsmaël Bennacer, recruté à la dernière minute du mercato hivernal, a exprimé son enthousiasme et son affection pour l'Olympique de Marseille lors de sa première conférence de presse. L'international algérien a déclaré son souhait de rejoindre le club depuis longtemps et a confirmé son départ de l'AC Milan, expliquant qu'il s'agissait d'une décision personnelle et non d'un licenciement.

Lire la suite »

Ismaël Bennacer à l'OM : Le rôle déterminant de Mehdi Benatia dans son arrivéeIsmaël Bennacer, nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, a révélé le rôle crucial joué par Mehdi Benatia dans son choix de rejoindre le club phocéen.

Lire la suite »

Mercato: l'OM fonce sur Ismaël BennacerAfin de renforcer son milieu de terrain, l'OM a relancé la piste menant à Ismaël Bennacer, déjà sur les tablettes du club l'été dernier.

Lire la suite »

L'OM S'Offre les Services d'Ismaël BennacerPablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, a confirmé l'arrivée imminente du milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer dans les dernières heures du mercato hivernal.

Lire la suite »

OM : les coulisses du gros coup Ismaël BennacerC'est le joli coup de cette dernière ligne droite du Mercato. Ismaël Bennacer s'est engagé du côté de l'OM. Un coup travaillé en toute discrétion.

Lire la suite »