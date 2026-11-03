Isigny-le-Buat : Inauguration de l'extension des terrains de pétanque de l'Amicale du Cochonnet Isignois

La mairie d'Isigny-le-Buat inaugure l'agrandissement des terrains de pétanque de l'Amicale du Cochonnet Isignois pour répondre à la hausse des adhésions et sécuriser la pratique sportive.

La commune d'Isigny-le-Buat a marqué une étape importante de son infrastructure sportive locale avec l'inauguration officielle, ce samedi 31 octobre, de l'extension des terrains de pétanque situés à la résidence 2000. Cet événement a réuni les responsables municipaux et l'association sportive locale pour célébrer l'agrandissement d'un site devenu central dans la vie associative de la ville.

Une association en forte croissance motive l'agrandissement

L'initiative de cet agrandissement découle directement de l'essor rapide de l'Amicale du Cochonnet Isignois, une structure créée au printemps dernier et dont la fréquentation n'a cessé de croître. Jean-Yves Leforestier, président de l'association, a souligné que cette dynamique a transformé une page blanche en un lieu de vie incontournable en seulement quelques mois. Le nombre de membres est ainsi passé d'une quinzaine de personnes en janvier à plus de cinquante adhérents actuellement, témoignant d'un engouement populaire réel pour cette pratique dans la commune.

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Insuffisance des installations initiales et demande officielle

Face à cette affluence soudaine, les quatre terrains initiaux sont devenus trop étroits, présentant des risques pour la sécurité des joueurs et ne permettant plus d'accueillir tous les amateurs. La pression sur les responsables de l'association s'est accrue, conduisant à une demande formelle d'extension auprès de la municipalité au début de la saison, il y a deux mois. Cette demande répondait à la nécessité urgente d'élargir l'espace pour garantir des conditions de pratique décentes et sécurisées pour les nouveaux entrants.

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Position de la municipalité et gestion des espaces publics

La municipalité, dirigée par le maire Jessie Orvain, a confirmé que la décision d'agrandir le site, situé à côté de la voie verte, a été validée pour répondre aux besoins exprimés. Il est important de noter que l'Amicale du Cochonnet Isignois occupe essentiellement le terrain homologué, mais que l'espace reste un lieu public partagé. Pour éviter toute privatisation perçue, une convention et un arrêté municipal seront mis en place pour réguler la cohabitation. Jessie Orvain a précisé que les membres de l'association disposent du lieu principalement le mercredi, et éventuellement parfois le samedi pour une portion du terrain.

Cohésion locale et projets d'aménagement futurs

L'inauguration a également été l'occasion pour Jessie Orvain de rappeler l'importance de la participation citoyenne, notant que la solidarité locale facilite les projets d'infrastructure. Avant de valider cet agrandissement près de la résidence 2000, la municipalité avait envisagé d'autres emplacements, comme près du stade, afin de permettre l'accès au futur club-house. Ce dernier devrait être accessible vers la mi-novembre, contribuant à l'équipement global de la zone. Enfin, la commune prévoit de se pencher prochainement sur l'aménagement des abords du site le long de la voie verte pour compléter l'espace de détente.