Isabelle Huppert, la preuve que le rouge à lèvres rouge est le maquillage le plus efficace

Isabelle Huppert a fait sensation sur le tapis rouge de Cannes en arborant un total look rouge monochrome et une bouche carmin assortie à sa robe. La tendance à la mode, qui repose sur le fait que le rouge à lèvres rouge capte instantanément le regard et le détourne du reste du visage, a été adoptée par l'actrice. Elle a également misé sur un maquillage soigné et un regard travaillé, mais c'est bien la bouche qui s'impose en premier quand on la regarde.

Sur le tapis rouge cannois, Isabelle Huppert prouve qu'il n'y a rien de plus chic que d'assortir son rouge à lèvres à sa robe. L'actrice a fait sensation sur le tapis rouge de Cannes, jeudi 14 mai 2026, avec un total look rouge monochrome et une bouche carmin assortie à sa robe.

La preuve par l'exemple que la red lips theory est la leçon de maquillage la plus efficace qui soit.d'Asghar Farhadi après sa projection cannoise, un film choral réunissant un casting cinq étoiles : Catherine Deneuve, Vincent Cassel, Virginie Efira et Pierre Niney, avecEt sur le tapis rouge, quelques minutes avant la diffusion, l’apparition de cette dernière a cristallisé l'attention. Vêtue d'une robe sculpturale composée d'un bustier éventail et d'une longue traîne, lui donnant un air old Hollywood, l'actrice misait sur un total look rouge monochrome, des gants aux escarpins...

Jusqu'aux lèvres. Mais le détail qui a suffit à rendre le look d'un chic inégalable, c’est sans aucun doute sa, cette tendance née sur les réseaux sociaux qui repose sur un mécanisme simple : le rouge à lèvres rouge capte instantanément le regard et le détourne du reste du visage. Taches, texture, irrégularités… Tout passe au second plan. Le cerveau, happé par cette couleur, ne voit plus que les lèvres.

Ici, Isabelle Huppert n'a pas fait l'impasse sur le reste de son maquillage, puisque le teint est soigné et le regard travaillé, mais c'est bien la bouche qui s'impose en premier quand on la regarde. À 73 ans, la comédienne offre ainsi la démonstration la plus élégante qui soit en poussant le look monochrome jusqu'au bout des lèvres





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