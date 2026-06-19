Isabelle de La Bruyère fait son entrée au Ladies Day de Royal Ascot

La Française a été choisie par le roi Charles III pour partager la calèche royale, un honneur extrêmement rare pour un couple non marié.

Le jeudi 18 juin 2026, à l'occasion du traditionnel Ladies Day de l'hippodrome de Royal Ascot , tous les regards se sont tournés vers le premier landau royal.

Installée juste en diagonale du roi Charles III et face à la reine Camilla, une élégante Française a fait une entrée mémorable, Isabelle de La Bruyère. Préférer Voici sur Google C'est un privilège exceptionnel que le souverain britannique a accordé à l'occasion du traditionnel Royal Ascot, un événement hippique très prestigieux qui se déroule du 16 au 20 juin, dans le Berkshire et qui réunit toute l'aristocratie britannique.

Comme chaque année, les fans de la famille royale attendaient la célèbre parade des landaus. Et en ce jeudi 18 juin, le roi Charles III et la reine Camilla ont ouvert le cortège en conviant à leurs côtés David Armstrong-Jones, selon les experts royaux, partager la calèche du roi et de la reine constitue un honneur extrêmement rare, notamment pour un couple non marié comme c'est le cas pour David Armstrong-Jones, en couple avec Isabelle de La Bruyère depuis seulement 2022.

Le couple a rejoint le reste de la famille royale pour assister aux courses depuis la loge royale. Derrière eux, le reste du cortège royal s'est déployé en grande pompe : le deuxième landau transportait la princesse Anne, son époux Timothy Laurence, ainsi que le duc Edward et la duchesse Sophie d'Édimbourg, tandis que Zara Tindall, l'entraîneur de chevaux irlandais Wullie Mullins, la princesse Zahra Aga Khan et le prince Hamad Al Thani complétaient la troisième calèche.

Enfin, dans la quatrième se trouvait le lord et lady Cavendish et l'acteur. Si le Royaume-Uni l'a découverte au bras du neveu d'Élisabeth II, Isabelle de La Bruyère était déjà bien connue dans son milieu. Issue d'une famille du Sud-Ouest de la France, elle est la fille du magnat de l'immobilier Jean Henri Brion Chopin de La Bruyère et l'arrière-petite-fille du pionnier de l'aéronautique Louis-Charles Breguet.

Après de prestigieuses études d'histoire de l'art menées entre Paris et New York, elle a intégré, elle y a gravi les échelons pendant plus de vingt ans jusqu'à devenir cheffe du conseil client et directrice principale du bureau pour l'Europe, le Moyen-Orient, la Russie et l'Inde. A 51 ans, elle est aujourd'hui la directrice générale du groupe





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