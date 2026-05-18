Isaïa Cordinier opéré en France : l'Anadolu Efes annonce des mois d'isolement

L'international français Isaïa Cordinier a subi une opération lundi en France. L'Anadolu Efes a annoncé qu'il sera éloigné des parquets pendant quatre mois, empêchant sa présence lors des fenêtres internationales de l'

Isaïa Cordinier est opéré en France . L' Anadolu Efes a annoncé qu'il sera éloigné des parquet pendant environ quatre mois, empêchant ainsi sa présence pour l'équipe de France lors des fenêtres internationales de l'été.

L'Anadolu Efes a communiqué ce lundi sur l'opération subie par l'arrière français dans son pays natal. Le club stambouliote a précisé que l'intervention s'est bien déroulée, mais que l'ancien joueur de la Virtus Bologne devrait désormais observer une longue période de convalescence. Touché au genou, l'Azuréen n'avait plus joué depuis le 26 mars dernier. L'opération s'est bien passée, empêchant-le de jouer pour l'équipe de France début juillet puis fin août.

Arrivé à l'Anadolu Efes à l'été dernier après plusieurs saisons solides à la Virtus Bologne, Isaïa Cordinier a connu une saison difficile en Turquie. Malgré ce contexte, l'international français a conservé un rôle important dans la rotation. Ses statistiques en EuroLeague étaient élevées : 9,4 points, 2,8 rebonds et 1,9 passe decisive en 30 matches. En championnat turc, ses statistiques montaient à 10,8 points, 3,5 rebonds et 3,2 passes décisives de moyenne en 23 minutes





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