Ironman de Tours 2026 : plus de 3000 athlètes attendus, circulation perturbée en Indre-et-Loire ce dimanche

L'Ironman Tours Métropole Loire Valley aura lieu ce dimanche 14 juin 2026 en Indre-et-Loire. Plus de 3000 athlètes s'affronteront sur les 226 km de l'épreuve, comprenant natation, cyclisme et marathon. D'importantes perturbations de circulation sont prévues sur l'ensemble du parcours traversant de nombreuses communes. Le Parc des expositions de Tours servira de base principale avec animations et écrans géants.

L' Ironman Tours Métropole Loire Valley se déroulera ce dimanche 14 juin 2026 en Indre-et-Loire, rassemblant plus de 3000 athlètes pour une épreuve extrême de 226 kilomètres.

Cette compétition, quatrième du genre en France après Nice, Vichy et Les Sables-d'Olonne, propose un enchaînement de 3,8 km de natation dans le Cher, 180 km de cyclisme traversant des communes comme Villandry, L'Île-Bouchard, Bréhémont et Chinon, et enfin un marathon de 42,2 km composé de trois boucles autour du Grand Lac des Peupleraies. Les premiers départs sont prévus à 6h30 du Pôle nautique du Cher, et les derniers finisseurs pourraient franchir la ligne d'arrivée peu avant minuit.

Des perturbations de circulation importantes sont attendues sur l'ensemble du parcours, avec des fermetures de routes et des déviations mises en place. Le stationnement à proximité des zones de course est interdit ; des parkings relais sont recommandés, notamment ceux du réseau Fil Bleu, et le tramway constitue une alternative pratique. Le Parc des expositions de Tours, point de départ et d'arrivée de la majeure partie de l'épreuve, offrira une zone spectateurs animée avec écrans géants, animations et exposants.

Une fanzone sera également installée à Cheillé pour suivre le parcours cycliste. Il est conseillé aux spectateurs en zone rurale de se rendre à vélo ou à pied bien à l'avance, car les accès seront fermés avant le passage des athlètes. Pour la course à pied, le site idéal se situe autour du Lac de la Bergeonnerie et sur l'Île Balzac, où les supporters sont encouragés à donner de la voix.

L'événement, qui demande une préparation physique et logistique considérable, promet une journée intense pour les participants comme pour le public





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