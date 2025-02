Iron Panda 2025 : Le Début d'une Aventure Intense

Le rallye-raid Iron Panda 2025 a lancé sa première spéciale, reliant Nador à Midelt. Les concurrents, aux commandes de leurs Fiat Panda, s'affrontent dans un défi exigeant qui met à l'épreuve leur navigation, leur endurance et leurs compétences mécaniques.

Le premier acte du Iron Panda a débutait à 13 heures avec une spéciale de 125 kilomètres reliant Nador à Midelt. Nichée à 1 500 mètres d'altitude, cette ville charnière entre le Moyen et le Haut-Atlas, au Maroc , est reconnue pour ses paysages époustouflants et ses vergers de pommiers. Les participants au rallye-raid Panda sont arrivés progressivement à l'hôtel Kasbah Asmaa entre 16 heures et 18 heures, où les premiers classements ont été dévoilés.

Ces résultats détermineront l'ordre de départ pour les étapes suivantes, promettant une compétition intense sur les pistes marocaines. Le ton est donné : ce rallye sera exigeant dès les premiers kilomètres, mettant à l'épreuve la navigation, l'endurance et les mécaniques des équipages engagés.L'Iron Panda est un raid d'orientation unique, conçu spécialement pour les passionnés de véhicules Fiat Panda 4x2 et 4x4 fabriqués avant 2003. S'inspirant des grands rallyes comme le Dakar, cet événement hors du commun propose un parcours exigeant à travers les paysages emblématiques du Maroc. Chaque étape du raid est jalonnée de points de contrôle et de waypoints à valider à l'aide d'un GPS. Les concurrents doivent suivre un roadbook précis, sans compter sur un balisage classique, ajoutant une dimension stratégique et technique au défi. Ce format privilégie l'autonomie et l'esprit d'aventure, transformant chaque étape en un véritable test de navigation.Suivez la #47 en direct ! Pour cela, vous devez ouvrir l'application : owaka.live/iron-panda-2025





