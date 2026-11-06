Quatre grands médias irlandais évacués à Dublin après des menaces coordonnées. Le gouvernement irlandais et la police enquêtent sur cette campagne hybride touchant aussi le secteur aérien européen.

Quatre institutions médiatiques majeures situées à Dublin ont été contraintes d'évacuer leurs locaux ce vendredi matin suite à la réception de courriels contenant des menaces graves. Le groupe audiovisuel public RTÉ, le quotidien The Irish Independent, la station de radio Newstalk et la chaîne Virgin Media ont tous été touchés par ces alertes, provoquant l'interruption de leurs services habituels et mobilisant les forces de l'ordre dans la capitale irlandaise. L'événement s'inscrit dans une vague plus large d'incivilités numériques ciblant simultanément les infrastructures de transport et les organes de presse en Europe.

Campagne coordonnée contre les médias irlandais

Le gouvernement irlandais a émis un communiqué officiel jugeant " probable " que ces incidents constituent une " campagne coordonnée visant à engendrer des perturbations " au sein de la société. Cette analyse officielle fait directement référence à une série d'alertes similaires qui ont perturbé le trafic aérien européen ces derniers jours, suggérant un lien opérationnel ou idéologique entre les attaques contre les médias et celles visant le secteur du transport. Les autorités n'ont pas encore identifié les responsables directs de ces envois malveillants à ce stade de l'enquête, mais la nature ciblée des actions indique une préparation minutieuse.

Also read Après quatre défilés, Pierpaolo Piccioli quitte Balenciaga

La police irlandaise a confirmé avoir connaissance de ces menaces spécifiques adressées aux organisations médiatiques tant sur le territoire national qu'en Europe, confirmant que ces incidents font l'objet d'une enquête approfondie. L'alerte a été déclenchée après l'envoi, ce matin, d'un courriel au groupe audiovisuel public RTÉ à Dublin, dont la station de radio One a cessé d'émettre autour de 9 heures, heure locale et GMT. Les employés de ces médias ont dû quitter précipitement leurs bureaux pour assurer leur sécurité personnelle, illustrant l'efficacité immédiate de ces tactiques d'intimidation numérique.

Lien avec les attaques hybrides en Europe

Ces incidents médiatiques ne surviennent pas isolément mais s'inscrivent dans un contexte de recrudescence d'attaques hybrides en Europe, particulièrement depuis la matinée du jeudi 5 novembre. Ce jour-là, au moins une vingtaine de vols commerciaux ont été visés par de fausses alertes à la bombe, créant un chaos logistique majeur à travers le continent. Parmi ces incidents, un Airbus A320 reliant Dublin à Rome a été contraint de se diriger en urgence vers la base aérienne d'Évreux en France suite à une " suspicion d'alerte à la bombe ", nécessitant l'intervention des services de sécurité français et irlandais.

Advertisement

Au moins 12 autres vols européens ont fait l'objet d'alertes similaires ce jeudi, obligeant les pilotes à prendre des décisions critiques et les armées à déployer des avions de chasse pour escorter les appareils commerciaux. Des signaux indiquent que le groupe radical d'extrême droite venu de Russie, l'" État masculin ", pourrait revendiquer ces messages. Ce mouvement, qui défend des valeurs explicitement misogynes et racistes, a signé plusieurs courriels d'alerte à la bombe envoyés à des aéroports européens, cherchant à semer la terreur et à perturber le quotidien des citoyens par des actions spectaculaires.

Impact sur la sécurité des sommets européens

Les conséquences de ces fausses alertes s'étendent directement à la logistique politique internationale, comme le prévoit le Premier ministre Michéal Martin. Ce dernier a promis qu'une " opération de sécurité très importante " serait mise en place pour le sommet de la Communauté politique européenne qui devait se tenir jeudi à Dublin. Cette mesure de précaution accrue vise également à assurer la sécurité d'un sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne prévu le vendredi, dans le cadre de la présidence irlandaise de l'UE.

La multiplication de ces incidents met en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques européennes face à des menaces non conventionnelles. Alors que les enquêteurs tentent de reconstituer la chaîne de commandement derrière ces campagnes de désinformation, les institutions médiatives et les compagnies aériennes doivent faire face à des protocoles d'urgence constants. L'impact sur la confiance du public et la continuité des services essentiels reste le principal défi à relever pour les autorités irlandaises et européennes dans les jours à venir.