Iris Mittenaere refuses to show her relationships on social media

Iris Mittenaere, the former Miss France and Miss Universe, has decided to stop sharing her romantic relationships on social media. She believes that the constant exposure of a couple can lead to additional pressure and control from the public.

Iris Mittenaere cash sur sa vie de couple : "Je ne veux plus de relation publique sur les réseaux sociaux", diffusé le dimanche 24 mai et animé par Ophélie Meunier et Carole Juge Llewellyn, Iris Mittenaere s’est confiée sur sa décision de ne plus exposer ses relations amoureuses sur les réseaux sociaux.

L’ancienne Miss France et Miss Univers y évoque une exposition qu’elle juge pesante et un besoin de préserver davantage sa vie privée. Comme à son habitude, Iris Mittenaere a fait sensation sur le tapis rouge du Festival de Cannes en apparaissant dans des robes sublimes lors de plusieurs événements. Le couple y est apparu complice, échangeant regards et sourires tout au long de la soirée.

Ces derniers temps, le couple a multiplié les apparitions ensemble mais ne s’affichent pas ensemble sur leurs réseaux sociaux respectifs. C’est dans ce cadre qu’Iris Mittenaere s’est exprimée dans "Tu dois montrer que tu es hyper amoureux, est-ce que c’est la vraie vie ?

" Iris Mittenaere a expliqué pourquoi elle ne souhaite plus afficher ses relations amoureuses sur les réseaux sociaux. L’ancienne Miss France affirme avoir pris cette décision, estimant que l’exposition publique d’un couple entraîne une forme de pression supplémentaire et de contrôle de la part du public. Une fois que tu l’as montré, tu dois des comptes aux gens, confie-t-elle, évoquant la difficulté de vivre une relation sous le regard permanent des internautes.

Elle dit également s’interroger sur la mise en scène des couples sur les réseaux sociaux, où il faut parfois adopter des codes pour répondre aux attentes : ‘est pour ça que je m’étais dit quand je m’étais séparée : je ne veux pas avoir de relation publique sur les réseaux sociaux. Ça m’avait mis un stop, confie-t-elle, estimant que l’exposition d’un couple entraîne des contraintes difficiles à gérer au quotidien.

Les fans de la jeune femme ne sont pas prêts de voir une photos des amoureux sur les réseaux sociaux !

"Je ne veux pas de relation publique" : Iris Mittenaere explique pourquoi elle refuse de s’afficher en couple sur les réseaux sociaux | Télé-Loisirs | 202





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