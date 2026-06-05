Iris Mittenaere confirme la tendance du maillot de bain coloré pour l'été 2026

La reine de beauté continue à faire sensation sur la Côte d'Azur en posant en bikini multicolore et en confirmant la tendance du maillot de bain coloré pour l'été 2026. Les chiffres montrent que les recherches pour les maillots de bain rouges ont bondi de +21% en avril 2026 par rapport à avril 2025.

Iris Mittenaere continue à faire sensation sur la Côte d'Azur en posant en bikini multicolore et en confirmant la tendance du maillot de bain coloré pour l' été 2026 .

La reine de beauté a partagé des photos de ses vacances sur Instagram, où elle a été invitée au somptueux hôtel The Maybourne Riviera. Avec son paréo carré assorti, elle a démontré que le maillot de bain coloré sera bien la pièce la plus solaire et désirable de l'été 2026.

La tendance est également confirmée par les chiffres, qui montrent que les recherches pour les maillots de bain rouges ont bondi de +21% en avril 2026 par rapport à avril 2025. Les designers comme Rabanne et Givenchy ont également présenté des maillots de bain colorés vibrants et estivales sur leurs podiums printemps-été 2026. Hailey Bieber, nouvelle ambassadrice swimwear de Calzedonia, a également incarné cette esthétique solaire et rétro à travers des maillots aux teintes pop et acidulées.

Voici nos modèles coups de cœur pour l'été 2026, qui incluent des maillots de bain multicolores, bleus vifs, océaniques et en rayures





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