Irina Viner Démissionne : Un Conflit avec Alina Kabaïeva?

Irina Viner, l'entraîneur emblématique de l'équipe nationale russe de gymnastique artistique, a démissionné. Des rumeurs persistent qu'elle se serait disputée avec Alina Kabaïeva, ancienne championne olympique et présumée compagne de Vladimir Poutine.

L'entraîneur de l'équipe nationale russe de gymnastique artistique, Irina Viner, a annoncé son démission mercredi. Des médias évoquent un conflit avec l'ex-championne olympique Alina Kabaïeva, présumée être la compagne du président Vladimir Poutine. «J'ai pris la décision de démissionner du poste d'entraîneur en chef de l'équipe nationale de gymnastique artistique», a affirmé Irina Viner, âgée de 76 ans, citée par l'agence de presse russe d'État TASS, sans en expliquer la raison.

Selon le service russe de la BBC et des médias russes d'opposition, l'entraîneur était en conflit ces derniers mois avec l'ex-gymnaste Alina Kabaïeva, que Irina Viner avait entraînée dans les années 90 et qui est présumée depuis de nombreuses années entretenir une relation avec Vladimir Poutine, jamais confirmée par les intéressés. Ce conflit entre les deux femmes aurait commencé à l'été 2024 pendant les Jeux des BRICS dans la ville russe de Kazan, sur la Volga, une compétition multisports annuelle soutenue ardemment par la Russie qui avait été écartée des Jeux Olympiques en raison de vastes scandales de dopage et de son offensive militaire contre l'Ukraine. En cause, selon la BBC : des allégations de trucage des scores en faveur d'une gymnaste entraînée par Irina Viner et en défaveur de celle présentée par Alina Kabaïeva, qui dirige depuis 2022 une académie de gymnastique artistique. Alina Kabaïeva a néanmoins rendu hommage mercredi à son entraîneure, qui l'aurait présentée en 2001 au président russe, selon la presse. Irina Viner «nous a offert des moments inoubliables de triomphe et de fierté, et ces succès resteront dans l'histoire pour toujours», a écrit l'ex-gymnaste sur le site internet de son Académie. Le ministre russe des Sports, Mikhaïl Degtiariov, cité par TASS, a remercié Mme Viner pour son travail et «le soutien qu'elle a apporté aux sportifs pendant des décennies». Le président russe protège jalousement sa vie privée depuis le divorce avec son épouse Lioudmila annoncé en 2013. En 2008, un journal russe, le Moskovski Korrespondent, avait été fermé après avoir évoqué un remariage de Vladimir Poutine avec Alina Kabaïeva, de 31 ans plus jeune que lui





IRINA VINER ALINA KABAEVA GYMNASTIQUE RUSSIE POUTINE

