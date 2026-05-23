Iranian Missile Rastakhiz Raises Concerns Amid Middle East Tensions, Its Existence and Capabilities Remain Uncertain

The Iranian missile Rastakhiz, presented as a weapon capable of neutralizing entire electronic infrastructure, raises concerns in the midst of the ongoing conflict in the Middle East. However, its existence and actual capabilities remain uncertain.

Présenté par Téhéran comme une arme capable de neutraliser des infrastructures électroniques entières, le missile iranien Rastakhiz alimente les inquiétudes en plein conflit au Moyen-Orient.

Mais son existence et ses capacités réelles restent très incertaines. Alors que le Moyen-Orient est toujours sous tension depuis le début de la guerre déclenchée fin février par les États-Unis et IsraëlCet engin aux dimensions aux dimensions spectaculaires pourrait être doté de capacités d’impulsion électromagnétique (EMP), capables de perturber ou, des réseaux électriques ou encore des systèmes de communication. Mais en dépit de ces annonces inquiétantes, les zones d’ombre restent nombreuses.

Aucune annonce officielle claire et pleinement vérifiée n’a été faite concernant cette arme. Plusieurs plateformes spécialisées estiment même que les informations relayées sontLe Rastakhiz pourrait ainsi relever davantage de la communication militaire et de la propagande que d’un programme opérationnel réellement maîtrisé parInvité de BFMTVune très grosse impulsion, comme une espèce de micro-onde qui grille tout ce qui est électronique dans la zone où le missile pourrait frapper" Pour Jérôme Pellistrandi, cette communication s’inscrit dans une stratégie plus large de pression régionale menée par Téhéran.

Il rappelle notamment que l’Iran a récemment "Un missile inédit envoyé par l’Iran sur Israël ? Seulement 100 kilos mais il a percé les défenses L’Iran a lancé, mardi 24 mars, une ogive d’environ 100 kg sur Tel-Aviv, causant trois blessés et des dégâts importants. Cette munition, bien moins lourde que les charges habituelles iraniennes de 500 kilogrammes, témoigne du changement de stratégie de Téhéran.

Guerre en UkraineOgive de 250 kg, portée de 2 000 km… Quel est le nouveau missile RUTA Block 3 qui va être testé en Ukraine dès 2027





MagazineCapital / 🏆 2. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iranian Missile Middle East Tensions EMP Capabilities Communication Military And Propaganda Strategic Pressure Missile Launched On Israel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Explore the History and Attractions of Lagrasse, Atypical Village in CorbièresA French village known for its Benedictine abbey, a marvel born from a miracle. Located at the heart of vineyards and hills, it hosts a market every Saturday, much like in the Middle Ages. Don't miss Lagrasse, a 'Plus Beaux Villages de France', serving as a gateway to discover the beauty of Corbières.

Read more »

Prix des carburants : qui sont les gagnants et les perdants du nouveau 'paquet d'aides' annoncées par Sébastien Lecornu ?Le gouvernement continue d'instaurer des aides ciblées plutôt que globalisées afin de pallier la stagnation des prix des carburants, toujours au plus haut depuis les tensions au Moyen-Orient.

Read more »

Tribune. États-Unis : la crise du logement, ce piège qui se referme sur TrumpEntre pénurie de main-d’œuvre, hausse des coûts de construction et tensions géopolitiques, l’accès à la propriété se complexifie outre-Atlantique à l’approche des élections de mi-mandat

Read more »

FFB Asks French Team to Reduce World Cup Premiums Amid Budget ConcernsFollowing the Coupe du monde 2022 final, where France lost in the final to Argentina, President Diallo has asked the French team to reduce their World Cup payments. While this decision is not to jeopardize the team's performance, it met with misunderstanding from the team members due to their recent double of World Cup pay.

Read more »

Donald Trump perd encore une figure de son administration, qui annonce sa démission : elle était sur la sellette après avoir critiqué l'interventionnisme militaire de son paysFigure controversée de l’administration Trump, Tulsi Gabbard quitte le renseignement américain sur fond de tensions politiques et de polémiques autour de ses positions sur l’Iran et la Russie.

Read more »

Verdict of Park Chan-wook, Cannes Jury on Saturday, with Favorites like 'Minotaure' or 'La Bola negra'South Korean director Park Chan-wook and his jury will render their verdict on Saturday for the Palme d'or, after a very diverse competition which includes favorites such as 'Minotaure' or 'La Bola negra'. The jury could send a political message by recognizing Russian director Andrei Zviaguintsev and his 'Minotaure', expressing anti-war thoughts. 'Minotaure', praised by critics, tells the story of a bourgeois Russian family, set against the backdrop of war and societal crisis. Nine members will convene in secret to select among the 22 competing films the successor of 'Un simple accident' from Iranian director Jafar Panahi, awarded the Palme d'or in 2025.

Read more »