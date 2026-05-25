Iranian High Officials Visit Qatar for Middle East Talks, with US and Israel Tensions Escalating

De hauts responsables iraniens se sont déplacés lundi à Doha pour des tractations en vue d'un règlement au Moyen-Orient, dont Donald Trump a fait monter les enjeux en appelant le Qatar et l'Arabie saoudite à normaliser leurs relations avec Israël. La visite au Qatar de la délégation iranienne, incluant le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le gouverneur de la Banque centrale, est la première de ce type depuis les frappes de représailles menées par Téhéran contre ses voisins du Golfe lors de la guerre.

De hauts responsables iraniens se sont déplacés lundi à Doha pour des tractations en vue d'un règlement au Moyen-Orient, dont Donald Trump a fait monter les enjeux en appelant le Qatar et l'Arabie saoudite à normaliser leurs relations avec Israël.

Plus tôt, Téhéran avait fait état de progrès dans les discussions avec les Etats-Unis mais écarté la perspective d'un accord imminent pour tourner la page des hostilités. La visite au Qatar de la délégation iranienne, incluant le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le gouverneur de la Banque centrale, est la première de ce type depuis les frappes de représailles menées par Téhéran contre ses voisins du Golfe lors de la guerre.

Selon l'agence officielle iranienne Irna, 'il semble que certains engagements américains, dans le cadre de cet accord, seront mis en oeuvre avec l'aide de Doha' et 'ce voyage vise à s'assurer de la disponibilité du Qatar à apporter son soutien dans les domaines liés aux engagements américains'. Le dégel des avoirs iraniens bloqués à l'étranger, notamment au Qatar, constitue une question cruciale pour un Iran affaibli par des décennies de sanctions américaines et la guerre, selon Ali Vaez, de l'International Crisis Group.

Mais dans le même temps, le président Trump a semblé faire monter les enjeux d'un éventuel accord de paix. Dans un long message sur les réseaux sociaux, il a énuméré les dirigeants de pays à majorité musulmane avec lesquels il a eu des discussions ces derniers jours, affirmant 'qu'après tout le travail effectué par les Etats-Unis (... ) tous ces pays devraient être obligés, au minimum, de signer simultanément les accords d'Abraham'.

Signés en 2020, ces accords ont débouché sur une normalisation des relations des Emirats arabes unis et de Bahreïn, deux proches alliés de Washington dans le Golfe, avec Israël. Mais nombre d'Etats ont jusqu'ici refusé de se joindre à ce processus, en particulier l'Arabie saoudite, ainsi que la Syrie et le Liban, voisins d'Israël, en particulier depuis le conflit qui a ravagé la bande de Gaza.

Au vu du 'désastre que s'est avérée être la guerre' déclenchée par des frappes israélo-américaines le 28 février, cette nouvelle demande de l'administration américaine 'montre à quel point elle comprend mal le Moyen-Orient', estime auprès de l'AFP Anna Jacobs, de l'Institut des Etats arabes du Golfe basé à Washington. La sculpture moderne d'Arash l'Archer, figure légendaire de la mythologie persane, devant affiche géante sur la façade d'un immeuble représentant le détroit d'Ormuz avec l'inscription en persan 'À jamais dans la main de l'Iran', le 25 mai 2026 à Téhéran.

Une perspective d'un accord de long terme avec la fin des sanctions et de bonnes relations avec le reste du monde a été évoquée, mais les Iraniens n'osent pas envisager une amélioration de leur quotidien, eux qui subissent une 'pression économique et une inflation affreuse'. Les marchés ont préféré retenir les avancées dans les négociations, notamment la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz, dont le verrouillage par Téhéran fait flamber les cours de l'or noir.

Le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du pétrole, perdait plus de 5% lundi, passant sous 100 dollars pour la première fois depuis deux semaines. Et les Bourses européennes ont clôturé en nette hausse





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