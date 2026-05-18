Iranian Agency Reports Bitcoin-Payable Maritime Insurance to Bypass Blockade

The Fars news agency reports that the Iranian government is planning to launch a maritime insurance service payable in bitcoins, which would replace traditional payment systems for ships crossing the strategic Strait of Hormuz.

Cette assurance pourrait générer plus de 10 milliards de dollars de recettes potentielles pour l'Iran, selon l'agence de presse iranienne Fars. Le passage par le stratégique détroit d'Ormuz ne se fera pas en monnaie traditionnelle, il se fera en bitcoin.

Selon, l'Iran a lancé Hormuz Safe, une assurance maritime payable en bitcoins pour les navires traversant le détroit d'Ormuz. Ce service remplacerait le réseau SWIFT ou d'autres intermédiaires financiers traditionnels. Le bitcoin ne peut pas être saisi ou confisqué par le droit ou par la force si l'individu ne révèle pas sa clé privée.

De plus en plus d'individus et d'États préfèrent utiliser le bitcoin pour contourner les sanctions internationales, en évitant toute 'censure' financière. Le ministère de l'Économie travaille depuis début mai sur un plan visant à encadrer la gestion du détroit d'Ormuz par une assurance, indique l'agence de presse. Ce service concernerait les chargements transitant par le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et les voies navigables environnantes, précise l'agence.

Pour rappel, le détroit d'Ormuz est bloqué depuis le 28 février 2026 par l'Iran en réaction aux frappes menées par les États-Unis et Israël. Jusqu'à 20% du pétrole mondial y transitait, faisant de ce dernier un passage hautement stratégique. Au mois d'avril, Hamid Hosseini, le porte-parole de l'Union des exportateurs iraniens de pétrole avait indiqué au Financial Times que l'Iran exigera que les compagnies maritimes utilisent le bitcoin comme moyen de paiement, évitant les emboulements financiers classiques.

D'une part, Le site web Hormuz Safe reste en maintenance, ce qui ne permet pas de vérifier les détails techniques et juridiques du lancement d'un tel projet adossé au bitcoin. D'autres part, il n'a encore pas été confirmé par une source officielle iranienne. L'agence de presse Fars reste proche des gardiens de la révolution islamique (CGRI), l'organisation paramilitaire du régime, qui utilisent les cryptomonnaies pour contourner les sanctions financières des pays Occidentaux.

A elle-seule, elle a cumulé 3 milliards de dollars de volumes de cryptos sur 7,8 milliards de dollars de volume en 2025. L'année dernière, l'écosystème crypto a atteint 7,8 milliards de dollars de volume en Iran, un record par rapport aux années précédentes





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