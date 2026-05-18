Iran seeks to leverage submarine internet cables for strategic leverage in Strait of Hormuz

The article discusses Iran's plan to impose a tax on operators of submarine internet cables that traverse the Strait of Hormuz, a key shipping route in the Persian Gulf. The cables, which are crucial for global digital communications, are vulnerable to attacks and could disrupt global internet traffic. The plan aims to force foreign operators to seek permission, pay fees, and comply with Iranian laws before using the Strait. The article also mentions the potential risks of sabotage and the impact on global internet traffic in the event of a disruption.

L' Iran cherche désormais à monnayer un autre levier stratégique du détroit d'Ormuz : les câbles internet sous-marins qui traversent cette zone clé du Golfe. Après avoir évoqué la mise en place d'un péage maritime pour les navires, Téhéran envisage d'imposer une taxe aux opérateurs exploitant les câbles internet sous-marins, infrastructures essentielles aux communications mondiales.

Ces câbles à fibre optique, qui assurent une grande partie des échanges numériques entre les pays du Golfe, l'Europe et l'Asie, reposent directement au fond de la mer. Peu protégés, ils restent particulièrement vulnérables.

L'Iran, qui contrôle une partie du détroit, voit désormais cette fragilité comme un levier géopolitique, explique le plan iranien visant à obliger tout opérateur étranger souhaitant faire transiter des câbles par le détroit d'Ormuz à demander une autorisation préalable, à s'acquitter de droits de passage et à se conformer à la législation iranienne. Le texte prévoit aussi que les opérations de maintenance soient confiées à des entreprises iraniennes.

Plusieurs géants du numérique, comme Google, Meta, Microsoft ou Amazon, seraient concernés via les consortiums internationaux qui exploitent ces liaisons. Téhéran assure que cette mesure serait conforme au droit maritime international et cite notamment le canal de Suez, qui rapporte chaque année des centaines de millions de dollars à l'Égypte grâce au transit de câbles reliant l'Europe à l'Asie. Au-delà de l'aspect financier, Téhéran laisse également planer une autre menace : celle d'un sabotage.

Une interruption, même temporaire, de ces flux aurait des conséquences majeures : cela pour provoquer de fortes perturbations sur les marchés financiers et désorganiser certaines communications militaires entre alliés. Il y a deux ans, des incidents en mer Rouge avaient déjà forcé à détourner près d'un quart du trafic internet entre l'Europe et l'Asie, rappelle Guerre au Moyen-Orient : l'Iran crée un organisme chargé de gérer le détroit d'Ormuz, comment les Gardiens de la Révolution vont-ils le superviser ?

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