Iran's Participation in the 2026 World Cup Remains Uncertain Amid Middle East Tensions

The participation of Iran in the 2026 World Cup, scheduled from June 11 to July 19, remains uncertain since the outbreak of the war in the Middle East in February, following airstrikes by the United States and Israel on the Islamic Republic.

J-28 et toujours pas de visas... La participation de l' Iran au Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet, reste entourée d'incertitudes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, fin février, à la suite de frappes menées par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique.

"Nous aurons demain ou après-demain une réunion décisive avec la Fifa. Elle doit nous fournir des garanties, car le problème des visas n'est toujours pas réglé", a indiqué le président de la Fédération, Mehdi Taj, ce jeudi, cité par l'agence Irna. Malgré ces inquiétudes, le patron de la Fifa, Gianni Infantino, a réaffirmé que l'Iran disputerait comme prévu ses matches du Mondial aux Etats-Unis.

"Nous n'avons reçu aucun compte rendu de l'autre partie concernant les personnes ayant obtenu des visas. Aucun visa n'a encore été délivré", a tout de même ajouté M. Taj. Une géante cérémonie d'adieu organisée à Téhéran avant le départ pour le Mondial Selon M. Taj, les joueurs doivent se rendre dans la capitale turque, Ankara, lundi prochain, pour y être soumis à une prise d'empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa.

C'est dans cette même ville que l’équipe entamera son stage de préparation à la Coupe du monde. Deux matchs amicaux y sont prévus dont un contre la Gambie, le 29 mai. Malgré les inquiétudes autour de la délivrance des visas, une cérémonie d'adieu a tout de même été organisé ce mercredi pour l'équipe nationale sur la place Enghelab de Téhéran, avant le départ pour le Mondial 2026. De nombreux Iraniens étaient présents pour encourager une dernière fois leur équipe nationale.

"Pour le sang des martyrs, chantez l'hymne national avec fermeté et sans hésitation", pouvait-on lire sur une pancarte confirme l'AFP. L'Iran, qui doit être basée à Tucson, en Arizona, affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Egypte dans le groupe G. Premier match contre les Néo-Zélandais dans la nuit du 15 au 16 juin 2026 à Los Angeles. Pour rappel, Téhéran et Washington n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980, à la suite de la crise des otages à l'ambassade américaine.

"Nous n'avons rien à voir avec l'Amérique. Nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde et c'est à la Fifa qu'il revient de l'organiser", a déclaré le président de la fédération





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