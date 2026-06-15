Iran - Nouvelle-Zélande : affrontement décisif du groupe G à Los Angeles pour la Coupe du Monde 2026

Le duel Iran contre Nouvelle‑Zélande, prévu le 15/16 juin à Los Angeles, s'annonce crucial dans le groupe G. Analyse des enjeux, du contexte historique et des modalités de diffusion sur beIN Sports et le Pass RMC Sport + beIN Sports.

La Coupe du Monde de football 2026 poursuit son scénario palpitant dans le groupe G, où l' Iran affronte la Nouvelle‑Zélande sur le sol américain, plus précisément à Los Angeles.

La rencontre est programmée dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin, à 03h00 heure française, et sera diffusée en direct sur beIN Sports, la seule chaîne à assurer la diffusion intégrale des 104 matchs du tournoi. Ce duel oppose deux équipes qui, bien que provenant de continents différents, partagent le même objectif : inscrire leur nom dans l'histoire du football mondial.

L'Iran, classé 21e au classement FIFA, arrive sur le terrain en tant que grand favori face à la Nouvelle‑Zélande, placée 85e. Les Persans, qui disputent leur septième Coupe du Monde, sont réputés pour leur solidité défensive et leur discipline tactique. Malgré leurs prestations souvent régulières, l'Iran n'a jamais franchi le cap du premier tour et espère enfin écrire une nouvelle page, en s'appuyant sur un collectif aguerri et une expérience continentale solide.

De leur côté, les All Whites, champions incontestés de l'Océanie, reviennent sur la scène mondiale pour la première fois depuis 2010. Lors de leur dernière confrontation en 2003, les Persans s'étaient imposés 3‑0, ce qui ajoute une dimension historique à ce match. Le groupe G, emmené par la Belgique et complété par l'Égypte, recordman de Coupes d'Afrique, propose une lutte acharnée où chaque point compte, les deux premiers et les huit meilleurs troisièmes se qualifiant pour la suite.

Pour les supporters français, la diffusion du match passe par le Pass RMC Sport + beIN Sports, un abonnement 100 % digital qui donne accès à 14 chaînes HD, incluant la totalité des matchs du Mondial ainsi que des contenus complémentaires tels que la Liga, la NBA, l'UFC, la PFL et l'Hexagone MMA. Le tarif est de 19 € par mois pendant douze mois, puis 29 € par mois, avec 1 € de frais d'inscription ; une formule sans engagement est également disponible.

Cette offre, présentée par un expert de l'équipe shopping de RMC Sport, est indépendante de la rédaction et comporte des prix indicatifs susceptibles d'évoluer. Enfin, il convient de rappeler que RMC Sport perçoit une éventuelle rémunération lorsqu'un lecteur procède à un achat via les liens intégrés dans l'article, conformément aux pratiques publicitaires en vigueur





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Iran Nouvelle-Zélande Bein Sports RMC Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La voiture reste le moyen de déplacement privilégié à Los AngelesÀ Los Angeles, les parkings ont été aménagés autour des enceintes de la Coupe du monde 2026, et les prix des places de parking peuvent aller jusqu'à 290 dollars.

Read more »

Crainte de manifestations politiques pendant le match de l'équipe iranienneL'équipe iranienne de football se prépare à affronter la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, mais une crainte particulière se fait sentir chez les organisateurs de la rencontre. Des membres de la communauté iranienne présents à Los Angeles pourraient utiliser la rencontre pour manifester leur opposition au régime en place.

Read more »

PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 juinNotre pronostic : pas de vainqueur entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande (3.50)

Read more »

L'Iran affronte la Nouvelle-Zélande amidst tensions et manifestations à Los AngelesAlors que l'équipe nationale iranienne arrive aux États-Unis pour son match contre la Nouvelle-Zélande, des contestations du régime de la République islamique sont prévues à Los Angeles. Une partie de la délégation a été empêchée d'entrée en raison de liens supposés avec les Gardiens de la Révolution, et le camp de base a été déplacé en Mexique. Le sélectionneur Amir Ghalenoei et le joueur Mehdi Taremi ont appelé à séparer le football et la politique, tandis que la diaspora iranienne, estimée à 500.000 personnes, considère l'équipe comme un instrument de propagande.

Read more »