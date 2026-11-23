Hossein Taeb lance un dispositif d'IA via le Bassidj pour recenser les habitants. Analyse des enjeux sécuritaires et de la mobilisation des forces de l'ordre en Iran face aux tensions sociales.

Les autorités iraniennes ont dévoilé le 19 novembre un nouveau programme de surveillance de masse baptisé assistant local. Ce dispositif, dirigé par Hossein Taeb, chef de l'Organisation des Bassidj, vise à intégrer les réseaux de quartier dans une logique de renseignement préventif.

Le déploiement de cette initiative technologique est prévu pour commencer le lundi 23 novembre dans les mosquées iraniennes. Cette date marque une étape clé dans la militarisation des services de proximité au sein du pays. L'objectif officiel affiché par le pouvoir consiste à recenser les professionnels et les leaders locaux pour répondre aux besoins des familles.

Also read “L’art survivra, envers et contre tout” : en Iran, les artistes se battent contre le “désespoir absolu”

Une double fonction humanitaire et policière

Officiellement, ce programme doit recenser médecins, enseignants, religieux et personnalités influentes des quartiers. L'idée est d'identifier les besoins éducatifs et matériels des familles pour organiser ces informations grâce à l'intelligence artificielle. Mosquées, imams et Bassidj en assureront la mise en œuvre concrète sur le terrain.

Pourtant, cette façade sociale masque une volonté sécuritaire bien plus lourde. La veille de l'annonce, Hossein Taeb avait appelé à renforcer le renseignement des Bassidj dans les quartiers. Il invitait explicitement les habitants à associer leurs efforts pour la détection des réseaux ennemis. Il s'agissait selon lui d'identifier les activistes avant leur passage à l'action directe.

Advertisement

Un contexte de tensions économiques et sociales

Ces deux déclarations doivent être rapprochées dans un pays qui manque cruellement de pain. La population subit une flambée des prix alimentaires qui nourrit un mécontentement profond. Le pouvoir promet des services de proximité tout en demandant au même organisme d'étendre ses réseaux de surveillance.

L'objectif sécuritaire se dessine clairement : repérer les militants et organisateurs avant leur arrivée dans la rue. Les unités de résistance implantées dans les villes et les quartiers sont les principales cibles de cette surveillance. Ces groupes comptent de nombreux jeunes des générations Y et Z qui contestent le régime actuel.

Une mobilisation militaire massive dans les grandes villes

Le Conseil national de la Résistance iranienne a publié un communiqué daté du 20 novembre confirmant une mobilisation sans précédent. Les Gardiens de la révolution, les Bassidj et la police sont en état d'alerte maximal dans le Grand Téhéran. Cette alerte est active depuis le 15 novembre dernier.

Le CNRI fait état d'environ 60 000 hommes mobilisés pour des patrouilles armées. Ces forces assurent des postes de contrôle et des unités d'intervention rapide dans les zones stratégiques. Les services de sécurité prennent suffisamment au sérieux le risque d'une extension des manifestations.

Advertisement

L'anticipation des contestations populaires

Les forces déploient des troupes avant même l'apparition de rassemblements massifs. Des sources indépendantes confortent ce tableau de crise préventive. L'Institute for the Study of War a signalé des déploiements préventifs à Téhéran et à Ispahan le 17 novembre.

Des images diffusées les 14 et 16 novembre illustrent cette montée en puissance. Reuters rapportait l'inquiétude du pouvoir face à la colère sociale. Les pénuries hivernales d'énergie exacerbent les tensions et les risques de contestation.

L'héritage des répressions passées et futures

Le régime a vu des revendications économiques se transformer en contestation politique par le passé. En novembre 2019, la hausse du prix de l'essence avait déclenché des manifestations dans les quartiers populaires. À Abdanan, en novembre 2026, un accident d'autocar mortel a également conduit à des slogans hostiles au pouvoir.

Il ne s'agit plus seulement de disperser les foules mais d'identifier ceux qui transforment les mécontentements. Les services de sécurité veulent étouffer la mobilisation en amont. Repérer les militants dans leurs quartiers permettrait d'entraver leur recrutement et leurs réseaux de soutien.