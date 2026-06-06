Iran launches missile strikes on Bahrain and Kuwait, six intercepted; US strikes Iranian radar sites after drone interception

The Iranian military launched seven missiles towards Bahrain and Kuwait, with six of them intercepted. The Iranian military also responded to US strikes on Iranian radar sites by launching missiles towards the US base in Kuwait and the headquarters of the US Fifth Fleet in Bahrain. The US military also responded to the drone attacks by striking Iranian radar sites. The US President Donald Trump estimated that Iran still has between 21 and 22% of its missiles after three months of conflict. The Israeli military conducted a strike in Lebanon, resulting in the death of five people, including a woman and a rescuer. The Lebanese Ministry of Health reported the attack on Zebdine in the Nabatiyé district.

L'Iran a tiré dans la nuit sept missiles vers Bahreïn et le Koweït, dont six ont été interceptés. Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, a déclaré que les négociations entre Washington et Téhéran butaient notamment sur la question des avoirs iraniens gelés à l’étranger, dans une interview à la chaîne américaine CNN diffusée vendredi.

L'Iran fait l'objet depuis des décennies de sanctions américaines qui pénalisent son économie et son système financier. Le pays a en outre vu ses avoirs à l'étranger gelés dans la foulée de la Révolution islamique en 1979.

'S'il souhaite parvenir à un accord avec l'Iran, ces 24 milliards de dollars constituent un test' de confiance, a estimé Mohsen Rezaï. Il n'existe pas de chiffres officiels concernant les avoirs iraniens gelés mais les médias locaux ont estimé récemment que ce montant était de l'ordre de 100 à 123 milliards de dollars.

Bahreïn, déjà ciblé en début de semaine, a dénoncé ce samedi les frappes menées par l'Iran contre son territoire et le Koweït voisin, disant avoir intercepté sept missiles. Les Gardiens de la Révolution iraniens avaient dit dans la nuit avoir tiré, en représailles à des frappes américaines, des missiles balistiques vers la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït, où sont stationnés des appareils américains, et le quartier général de la Ve flotte américaine à Bahreïn.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a appelé ce samedi le président libanais Joseph Aoun, qui avait sommé la veille Téhéran de ne plus 'intervenir' dans les affaires de son pays, à 'sauver' le Liban contre son 'vraie ennemi', Israël. L'armée libanaise a annoncé ce samedi la mort de plusieurs de ses membres dans une frappe israélienne dans le sud du pays, malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur en Israël et le Hezbollah pro-iranien.

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir frappé plusieurs sites de radars iraniens après avoir abattu quatre drones qu'ils considéraient comme une menace pour la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Washington assure que cette opération a été menée en 'legitime défense'. Dans un communiqué publié sur X, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué que les drones se dirigeaient vers le détroit d'Ormuz et représentaient 'une menace immédiate pour le trafic maritime régional'.

Après leur interception, l'armée américaine a mené des frappes contre des radars de surveillance côtière localisés à Goruk et sur l'île de Qeshm, en Iran, afin d'empêcher de nouvelles attaques, selon le Centcom. Dans un entretien accordé à NBC et diffusé en partie vendredi, Donald Trump a estimé que l'Iran conservait encore entre '21 et 22 %' de son stock de missiles après plus de trois mois de conflit.

'Ils ont quelques missiles, ils ont quelques drones. Je dirai en pourcentage peut-être 21, 22 % de leurs missiles. C'est beaucoup de missiles, mais ce n'est pas ce que c'était lorsque nous avons lancé notre première attaque', a déclaré le président américain. Cette estimation est supérieure à celle qu'il avait avancée début mai, lorsqu'il affirmait que Téhéran ne disposait plus que de '18 à 19 %' de son arsenal.

Donald Trump a également soutenu que 'la plupart des usines de drones ont été détruites, la plupart des rampes de lancement ont été détruites et la plupart des sites de fabrication de missiles ont été détruits'. Une frappe israélienne menée vendredi dans le sud du Liban a coûté la vie à cinq personnes, dont une femme et un secouriste, selon le ministère libanais de la Santé. Deux autres personnes ont également été blessées lors de l'attaque.

D'après les autorités sanitaires, le bombardement a touché la localité de Zebdine, dans le district de Nabatiyé. Parmi les blessés figure un membre de l'association de secours Risala, affiliée au mouvement Amal, allié du Hezbollah





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