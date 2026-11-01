Iran-États-Unis : Téhéran prévient qu'un nouveau conflit pourrait être plus long

L'Iran avertit que toute nouvelle guerre avec les États-Unis pourrait durer plus longtemps que le précédent. Téhéran refuse à Donald Trump le contrôle de la durée des hostilités.

Le 1er novembre, l'Iran a émis un avertissement majeur concernant les relations tendues avec les États-Unis. Téhéran a indiqué que toute reprise des hostilités risquait de se prolonger bien plus longtemps que le conflit précédent. Cette déclaration intervient au lendemain de nouvelles menaces formulées par le président américain Donald Trump visant des sites iraniens spécifiques.

Réponse iranienne aux menaces de Trump

Après que Donald Trump a déclaré vouloir encore s'occuper d'un ou deux sites ennemis, Téhéran a réagi fermement. Le dirigeant américain avait affirmé pouvoir mener ces opérations en dix minutes seulement. Il n'avait pas exclu la possibilité d'une autre offensive militaire qualifiée de Fureur épique, référence à une action lancée le 28 février par Washington contre la République islamique. L'armée iranienne a souligné que cette fois, Donald Trump ne serait pas en mesure de dicter ni le moment ni les conditions de l'arrêt des combats.

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Une guerre potentiellement plus longue et étendue

Mohammad Akraminia, porte-parole de l'armée iranienne, a estimé qu'une nouvelle guerre pourrait être plus longue que la précédente. Il faisait référence à la phase la plus intense du conflit qui a duré près de quarante jours. Ce conflit a tué de nombreux responsables iraniens, dont le guide suprême Ali Khamenei, et a causé des milliers de morts civils lors de bombardements israélo-américains. Un cessez-le-feu en avril y a mis fin, suivi d'un protocole d'accord en juin, mais cette entente fragile a volé en éclats cet été. Des échanges de frappes ont repris, l'Iran ripostant en ciblant les alliés de Washington dans la région, du Golfe à la Jordanie.

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Cibles nucléaires et tensions régionales

Si une accalmie est observée depuis début septembre, des informations de presse évoquent une possible campagne militaire courte et intense après les élections américaines de mi-mandat prévues mardi. Donald Trump a précisé samedi à des journalistes dans sa résidence en Floride avoir neutralisé les capacités nucléaires adverses. Il reste selon lui à s'occuper d'un ou deux sites, citant le mont Pickaxe situé près de Natanz. Ce site est soupçonné d'abriter un complexe nucléaire souterrain selon les services de renseignement américains. Le pouvoir iranien rejette ces allégations et dément vouloir se doter de l'arme atomique, défendant son droit au nucléaire civil.

Menaces de riposte immédiate sans limite

Face à ces menaces, le guide suprême Mojtaba Khamenei a mis en garde contre une riposte immédiate, puissante et sans limite géographique. Il a ordonné aux responsables militaires de mettre à jour la liste des cibles pour y inclure tous les types d'actifs matériels et immatériels appartenant à l'ennemi américano-sioniste. Ces avertissements ont été réitérés dimanche par le ministre de la Défense et les gardiens de la révolution. L'Iran a déjà menacé de s'en prendre aux centres de données, systèmes d'intelligence artificielle, ainsi qu'aux câbles sous-marins dans le stratégique détroit d'Ormuz. Des tractations sont toutefois en cours sous l'égide du médiateur qatari pour apaiser la situation.