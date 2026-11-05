Iran : Deux pétroliers et un remorqueur en feu au détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution iraniens confirment que deux pétroliers et un remorqueur ont pris feu dans le détroit d'Ormuz après avoir heurté des mines marines.

Les Gardiens de la Révolution, force armée puissante de l'Iran, ont confirmé jeudi 5 novembre que deux pétroliers et un remorqueur avaient pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces incidents se sont produits dans la zone stratégique du détroit d'Ormuz, où Téhéran a verrouillé le passage maritime depuis le début du conflit déclenché par des frappes israélo-américaines sur le territoire iranien le 28 février.

Détails de l'incendie et immobilisation

Un grand pétrolier qui tentait de franchir le passage interdit au sud du détroit d'Ormuz a pris feu après avoir heurté une mine. Le navire a ensuite été immobilisé dans cette zone maritime hautement sensible. Les autorités iraniennes précisent que ce pétrolier contrevenant naviguait dans une zone interdite et dangereuse à l'est du détroit lorsqu'il a été endommagé.

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Un autre incident distinct a touché un superpétroilier qui quittait la partie orientale du détroit d'Ormuz. Ce navire a été immobilisé par un violent incendie. Un remorqueur s'était approché pour tenter d'éteindre les flammes mais a également pris feu, compliquant les opérations de sauvetage et laissant trois navires affectés par des incendies simultanés.

Contexte géopolitique et blocus américain

Depuis le 28 février, date des frappes israélo-américaines contre Téhéran, l'Iran cible régulièrement les navires qui tentent de traverser le détroit sans son autorisation. Cette route maritime était empruntée par un cinquième des hydrocarbures mondiaux avant la guerre. Washington impose en retour un blocus des ports iraniens et escorte activement les pétroliers le long de cette route critique.

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Les négociations entre les deux pays sont actuellement dans l'impasse totale. Les États-Unis et Israël ont accru ces derniers jours leurs menaces envers l'Iran, malgré une accalmie militaire observée depuis septembre. Pour éviter une reprise des hostilités, les échanges diplomatiques s'intensifient via des médiateurs tiers, bien que les positions restent fermes des deux côtés.

Tensions accrues et propositions iraniennes

Téhéran se dit prêt à accélérer la réouverture de la voie maritime stratégique du détroit d'Ormuz si les États-Unis acceptent ses exigences. Les Gardiens de la Révolution parlent de consultations intenses avec Washington concernant la situation. Cette proposition intervient alors que la région fait face à une escalade des tensions militaires et économiques majeures.

Parallèlement, un pétrolier a été touché par deux projectiles non identifiés à environ 50 milles nautiques, soit 90 kilomètres, au large de la côte nord du Qatar. Cet incident, survenu dans une zone située à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest du détroit d'Ormuz, n'a pas fait état de précisions sur d'éventuels dégâts ou victimes immédiates.

Nouvelles menaces aériennes et drones

Les Gardiens de la Révolution ont affirmé jeudi avoir pris le contrôle de deux drones de type Lucas dans l'espace aérien iranien. Le Lucas est un drone kamikaze à longue portée à bas coût, directement inspiré du Shahed-136 iranien. Cette capture souligne l'intensification des opérations de défense aérienne dans la région.

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L'Iran longe régulièrement les côtes omanaises pour cibler les navires s'aventurant sans autorisation. La situation reste volatile alors que les acteurs internationaux surveillent de près les mouvements dans cette zone clé pour l'économie mondiale et la sécurité énergétique globale.