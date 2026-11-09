Iran accusé du piratage des frigos français : mandats d'arrêt internationaux

Le parquet de Paris accuse l'Iran et Shahid Kaveh du piratage des supermarchés. Des mandats d'arrêt sont émis et des sanctions européennes préparées suite à l'attaque du 12 octobre.

Le parquet de Paris a officiellement ouvert une information judiciaire contre l' Iran pour l'attaque informatique ayant perturbé près de 400 supermarchés français. Cette décision juridique intervient près d'un mois après les faits, survenus dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre. L'enquête vise spécifiquement le groupe Shahid Kaveh et ses dirigeants.

Mandats d'arrêt contre Shahid Kaveh

Les autorités judiciaires françaises ont émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de plusieurs suspects. Le chef d'une unité cyberoffensive affiliée au Centre électronique et cyber du Corps des Gardiens de la Révolution est directement poursuivi. Le parquet vise principalement le chef du groupe iranien Shahid Kaveh pour ces infractions graves.

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Cette mesure concrétise les résultats des investigations menées par l'Office anti-cybercriminalité et la Direction de la sécurité intérieure. Elles ont été soutenues par des services spécialisés de l'État français. Ces éléments permettent désormais de qualifier juridiquement les actes comme une attaque d'État contre les infrastructures commerciales nationales.

Modalités techniques de l'attaque

L'enquête a établi que les hackers ont exploité une faille connue dans les systèmes de régulation. La vulnéribilité des frigos était identifiée depuis août dernier. Les attaquants utilisaient un mot de passe qui se calculait avec la date du jour, facilitant ainsi l'accès non autorisé aux systèmes.

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Les prévenus sont poursuivis pour atteintes frauduleuses à un système de traitement automatisé de données en bande organisée. Ils sont également accusés de dégradations par un moyen dangereux pour les personnes. Ces chefs d'inculpation sont aggravés par la circonstance d'avoir été commis au service d'une puissance étrangère.

Le mécanisme ciblé était le dégivrage automatique des installations. Les pirates ont détourné ce processus pour faire monter la température de manière incontrôlée. Cette manœuvre visait à endommager les stocks alimentaires et à perturber l'activité des magasins de grande distribution à travers le territoire.

Réactions diplomatiques et réponses internationales

Jean-Noël Barrot a confirmé que la France identifie désormais le coupable. Il a souligné que l'enquête n'est pas encore close mais que des sanctions seront prises. Il a annoncé que la France convoquerait l'ambassadeur d'Iran en France pour protester vivement contre cet acte.

La réponse diplomatique inclut la préparation de sanctions à l'échelle européenne. Ces mesures viseraient tous les responsables de cette attaque cybernétique. La France cherche à mobiliser ses partenaires européens pour condamner collectivement les agissements attribués à Téhéran.

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La coopération internationale s'élargit à cette affaire. Aux États-Unis, des pannes similaires sur des réfrigérateurs ont été observées dans tout le pays. Le Pentagone a décidé de collaborer avec la France pour éclaircir ces événements. Cette coopération suggère une possible extension de l'attaque au-delà des frontières françaises.

Impact et suite de la procédure judiciaire

Cette attaque a eu des conséquences majeures pour l'approvisionnement alimentaire. Des centaines de points de vente ont dû gérer la perte de leurs stocks périssables. La durée de la perturbation varie selon les établissements touchés. Les commerçants affrontent désormais des défis logistiques et financiers importants.

La justice française continue ses investigations pour identifier tous les auteurs. Les mandats d'arrêt internationaux visent à garantir la comparution des suspects devant les tribunaux français. Le dossier reste ouvert jusqu'à la phase de jugement. Les responsables encourront des peines sévères en cas de condamnation.