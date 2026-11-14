iPhone 17e reconditionné : prix bas et specs A19 sur Back Market

Découvrez l'iPhone 17e reconditionné chez Back Market sous 660 euros. Puce A19, écran OLED et garantie 12 mois pour un excellent rapport qualité-prix en 2026.

Le marché du reconditionné connaît une dynamique inédite avec la disponibilité de l'iPhone 17e d' Apple. Sorti initialement en 2026, ce modèle est désormais accessible en excellent état sur la plateforme Back Market. Le prix de vente s'établit sous la barre des 660 euros pour une version disposant de 256 Go de capacité de stockage.

Spécifications techniques de l'iPhone 17e

L'iPhone 17e se distingue par sa puissance grâce à l'intégration de la puce A19. Ce processeur est gravé en 3 nm et est couplé à 8 Go de mémoire vive. L'écran OLED mesure 6,1 pouces et affiche une densité de 460 pixels par pouce pour une netteté optimale.

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La photographie est assurée par un capteur de 48Mpx incluant une stabilisation optique. La vidéo peut être enregistrée en 4K à 60 images par seconde. La batterie de 4005 mAh permet une recharge rapide à 50 % en 30 minutes et supporte la charge sans fil. Le smartphone possède également une certification IP68.

Offres et garanties de Back Market

Back Market propose cet iPhone 17e reconditionné au prix de 618 euros au lieu de 869 euros. Cette offre concerne spécifiquement le coloris blanc avec 256 Go de stockage. Le site garantit un contrôle qualité professionnel avec une garantie commerciale de 12 mois.

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La livraison est incluse gratuitement dans cette offre promotionnelle. Cette disponibilité intervient juste avant le Black Friday, période où les prix ont tendance à diminuer. Back Market met également en avant d'autres modèles comme l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 17 Pro Max à des tarifs réduits.

Comparaison avec l'iPhone 16 Pro

L'iPhone 16 Pro, sorti en 2024, conserve des atouts spécifiques non présents sur le 17e. Il intègre un ultra grand-angle et un téléobjectif avec un zoom optique x5. L'écran de 6,3 pouces offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

La version reconditionnée de 512 Go en titane noir est proposée à 876 euros. Ce prix est 258 euros supérieur à celui de l'iPhone 17e. L'appareil pèse 30 grammes de plus mais reste idéal pour les amateurs de photographie.

Caractéristiques de l'iPhone 17 Pro Max

L'iPhone 17 Pro Max adopte un format plus imposant avec un écran de 6,9 pouces. La luminosité maximale atteint 3000 nits pour une lisibilité parfaite en plein soleil. La fréquence de rafraîchissement est également de 120 Hz.

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Sa batterie de 5088 mAh offre 1000 mAh de plus que l'iPhone 17e. La charge filaire peut atteindre 40 W. Le modèle dispose de trois capteurs arrière de 48 Mpx avec un zoom optique x4. Le prix affiché est de 1309 euros pour 512 Go.