iPhone 17 Pro : Un Bloc Photo Horizontal ?

Les rumeurs sur le design de l'iPhone 17 Pro se multiplient, avec certaines fuites suggérant un changement radical pour le module photo.

Alors que la sortie des iPhone 17 approche petit à petit, les rumeurs vont bon train sur les changements à venir. Si comme beaucoup, vous attendez enfin du renouveau côté design, vous suivez probablement ces bruits de couloir avec attention. Et pour cause, certaines fuites suggèrent une refonte majeure du module photo de l’iPhone 17 Pro, mais les informations se contredisent, laissant planer le doute. Un changement radical serait à prévoir, avec un bloc photo horizontal à la sauce Google Pixel .

Un choix audacieux qui a rapidement enflammé la toile, avant d’être démenti par d’autres sources.De nouveaux rendus 3D relancent le débat. C’est au tour du leaker Jon Prosser de remettre une pièce dans la machine. Sur sa chaîne YouTube Front Page Tech, il présente des rendus 3D basés sur des infos de ses propres sources. Et surprise, il affirme que le bloc photo de l’iPhone 17 Pro s’étalerait sur toute la largeur du dos de l’appareil. Les trois objectifs resteraient à gauche, tandis que le flash LED, le micro et le LiDAR migreraient à droite. Une esthétique radicalement différente qui soulève des questions. Certains pensent que l’arrière de l’iPhone 17 Pro aurait bien un coloris uniforme, mais avec une barre photo d’une teinte beaucoup plus foncée. De quoi créer un contraste saisissant façon coque d’ordinateur portable. Apple aurait-il trouvé la recette miracle pour gagner quelques précieux grammes ? Mystère et boule de gomme.Comme toujours avec ce genre de fuites, mieux vaut rester prudent. Le bilan de Jon Prosser est pour le moins mitigé ! C’est d’ailleurs lui qui affirme qu’iPhone SE 4 : s’il intègre cette nouveauté, il n’aura plus rien d’un entrée de gamme. Après l’iPhone, le Mac et le Vision Pro, place au robot humanoïde ? Aujourd’hui est jour de défi Apple Watch : pour fêter le mois du cœur et la Saint-Valentin





