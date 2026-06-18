iPhone 17 Pro Max : puissance, autonomie et un design repensé

Découvrez notre test détaillé de l'iPhone 17 Pro Max. Ce smartphone d'Apple mise sur une autonomie record, une puce A19 Pro surpuissante et un nouveau design plus arrondi, malgré un gabarit imposant et un tarif en baisse chez certains revendeurs.

L'iPhone 17 Pro Max se positionne comme un smartphone haut de gamme destiné aux utilisateurs privilégiant avant tout la puissance brute et l'autonomie, même si cela implique d'accepter un format plutôt imposant.

Alors qu'il est généralement affiché à un tarif très élevé, il bénéficie actuellement d'une promotion intéressante : Cdiscount le propose en effet à 1 349 euros au lieu de 1 479 euros. Pour ce modèle, Apple a rompu avec l'esthétique anguleuse des générations précédentes en augmentant ses dimensions. L'iPhone 17 Pro Max est ainsi l'iPhone le plus épais jamais conçu par la marque, avec 8,75 mm, et également assez lourd à 231 grammes.

Malgré cela, il reste très agréable à tenir en main, grâce à des bords plus arrondis. Le châssis en titane a été remplacé par un design unibody en aluminium, tandis que la façade est protégée par un Ceramic Shield 2.

En revanche, les bords tranchants du nouveau module photo plein largeur ne bénéficient pas du même traitement d'anodisation que le reste de l'appareil, ce qui les rend plus susceptibles de s'user avec le temps. À l'avant, on découvre une grande dalle OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran se distingue par son excellente luminosité, mesurée à 2 400 nits en HDR, et la justesse de ses couleurs.

Toutefois, la couverture de l'espace DCI-P3 reste limitée à 69 %, ce qui peut décevoir sur un smartphone aussi premium. Du côté logiciel, l'interface Liquid Glass est toujours de mise et iOS 26 apporte des fonctionnalités pratiques comme la simplification de l'application Appareil photo et le filtrage des appels.

Cependant, Apple Intelligence n'est pas encore pleinement déployée. Le cœur de l'iPhone 17 Pro Max est la puce A19 Pro, une solution extrêmement performante qui garantit une fluidité impeccable dans toutes les situations, même lors d'un multitâche intensif ou dans des jeux exigeants, le tout sans surchauffe. Cette efficacité thermique est en partie due à l'adoption par Apple d'une chambre à vapeur pour le refroidissement, une première.

En photo, l'appareil dispose de trois objectifs de 48 MP, ce qui le rend très polyvalent. Le capteur principal est excellente, le système de zoom permet de beaux clichés jusqu'à un grossissement x8, et le Center Stage améliore notablement les selfies. L'ultra grand-angle pourrait encore être perfectionné. L'autonomie a été considérablement améliorée : en usage intensif, le smartphone peut tenir plus d'une journée et demie, justifiant une note de 9/10 dans ce domaine.

La charge filaire de 40 W permet de récupérer 50 % d'autonomie en seulement 20 minutes, et la charge sans fil est également au rendez-vous





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