L'iPhone 16 Pro reconditionné est proposé à 659 euros sur Back Market, offrant une alternative performante aux modèles neufs à moindre coût.

L'économie réalisée lors de l'acquisition d'un terminal mobile haut de gamme ne doit pas compromettre la qualité de l'expérience numérique quotidienne. Back Market propose actuellement des tarifs réduits sur l'iPhone 16 Pro reconditionné, un appareil qui conserve l'intégralité des spécifications techniques modernes pour un prix significativement inférieur à son coût de vente initial.

Performances et affichage haute fidélité

Le dispositif repose sur un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces équipé de la technologie ProMotion 120 Hz. Cette combinaison assure une fluidité visuelle totale lors de la navigation web, de l'utilisation des applications et des jeux vidéo. La puce A18 Pro gère les programmes les plus exigeants, tels que Genshin Impact, sans aucune latence perceptible.

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L'appareil intègre les fonctions Apple Intelligence pour assister l'utilisateur dans ses tâches quotidiennes. Ces outils facilitent la recherche d'informations et offrent une traduction en temps réel. La notation de 4,5 sur 5 par plus de 18 000 utilisatrices et utilisateurs confirme la satisfaction générale envers ce modèle.

Comparaison des prix et offres concurrentes

L'iPhone 16 Pro reconditionné en parfait état est proposé à partir de 659 euros sur la plateforme Back Market. Ce montant s'oppose au prix de vente neuf de 1 229 euros. Cette différence de prix représente une économie substantielle pour les consommateurs souhaitant acquérir un terminal premium sans payer le prix fort.

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D'autres modèles font également l'objet de promotions immédiates. L'iPhone 16 est disponible à 580 euros au lieu de 869 euros, tandis que l'iPhone 17 Pro est proposé à 981 euros au lieu de 1 389 euros. Le iPad Air 6 est affiché à 539 euros contre 719 euros, et le iPad Pro à 879 euros contre 1 219 euros. Ces tarifs s'appliquent sans déstockage ni erreur de prix.

Le iPad Pro est également mentionné avec un prix de 879 euros au lieu de 1 219 euros. Le iPhone 15 Plus est proposé à 440 euros au lieu de 969 euros. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est affiché à 251 euros au lieu de 399 euros. Enfin, le Samsung Galaxy S25 Ultra est proposé à 717 euros au lieu de 1 460 euros. Ces offres couvrent une large gamme de terminaux mobiles et de tablettes.

Spécificités photographiques et vidéo

Le module photo de ce smartphone fait partie des plus performants de sa génération. Il combine un capteur principal Fusion de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif 5x. Ces composants permettent la prise de clichés d'une grande précision. Le bouton Action programmable offre un accès direct au programme de son choix en un seul clic.

En matière vidéo, l'iPhone 16 Pro atteint la résolution 4K. Il supporte une cadence de 120 images par seconde pour les ralentis. L'enregistrement se fait en Dolby Vision. Ces caractéristiques techniques positionnent l'appareil comme un outil professionnel pour la création de contenu. Le modèle arrive à point nommé pour accompagner les fêtes de fin d'année.