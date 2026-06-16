iPhone 15 Plus reconditionné à 451 € : un écran 6,7 pouces, puce A16 Bionic et appareil photo 48 Mpx pour moins de la moitié du prix neuf

Back Market propose l'iPhone 15 Plus reconditionné à 451 €, offrant un grand écran OLED, la puce A16 Bionic, une batterie à pleine capacité et un capteur de 48 Mpx, avec une note moyenne de 4,5/5 basée sur plus de 4 900 avis.

L'iPhone 15 Plus s'impose comme l'un des modèles les plus recherchés sur le marché de l'occasion, notamment grâce à une réduction de prix spectaculaire constatée ce mardi sur le site de revente Back Market .

Le téléphone affiche un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, offrant une netteté et une luminosité idéales pour le visionnage de vidéos, la consultation de photos haute résolution ou la lecture d'articles longs sans fatiguer les yeux. Sous le capot, la puce A16 Bionic assure une rapidité d'exécution impressionnante, que ce soit pour les applications les plus gourmandes, les jeux en haute définition ou les fonctions avancées du système d'exploitation iOS.

L'appareil photo principal de 48 mégapixels, quant à lui, capte davantage de détails que les capteurs des générations précédentes, permettant de réaliser des clichés d'une qualité professionnelle même en conditions de faible luminosité. Le passage au connecteur USB‑C, désormais standard, facilite le branchement d'accessoires et la recharge rapide, renforçant l'aspect pratique du modèle.



En version reconditionnée, cet iPhone 15 Plus se vend à 451 euros, soit moins de la moitié du prix d'un appareil neuf qui s'élève à 969 euros.

Cette différence de tarif s'explique non seulement par le statut d'appareil remis à neuf, mais aussi par la garantie d'une batterie affichant 100 % de capacité et l'absence de traces d'usure visibles, comme le soulignent de nombreux acheteurs dans leurs évaluations. Sur Back Market, le modèle bénéficie d'une note moyenne de 4,5 sur 5, basée sur 4 942 avis vérifiés.

Les utilisateurs louent notamment l'autonomie généreuse du téléphone, rendue possible grâce à l'efficacité énergétique de la puce A16 Bionic et à une batterie de grande taille, ce qui fait de l'iPhone 15 Plus l'un des smartphones Apple les plus adaptés aux personnes qui passent de longues heures chaque jour sur leur appareil.



Cette forte demande s'inscrit dans un contexte plus large de déstockage chez Apple, où plusieurs modèles - iPhone, MacBook et iPad - sont proposés à des prix très attractifs, rendant la technologie haut de gamme plus accessible.

Les offres relèvent souvent de promotions temporaires et les liens vers les produits peuvent être traçés, générant d'éventuelles commissions pour les sites partenaires comme Le Parisien. Malgré la disponibilité de smartphones concurrents, dont certains Samsung à moins de 450 euros, l'iPhone 15 Plus continue de séduire grâce à son écran imposant, ses performances de pointe, son appareil photo de 48 Mpx et son endurance reconnue.

Cette combinaison d'atouts techniques et d'un prix compétitif explique la popularité croissante du modèle sur les plateformes de revente, où les acheteurs recherchent le meilleur rapport qualité‑prix sans sacrifier les standards de qualité d'Apple





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