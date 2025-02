iPhone 15 à prix canon sur Rakuten

Profitez d'une réduction exceptionnelle de 9% sur l'iPhone 15 d'Apple chez Rakuten. Ce modèle récent se distingue par sa puce A16 Bionic, son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, son double appareil photo de haute qualité et sa longue autonomie.

L'iPhone 15, dernier né des smartphones de la marque à la pomme, continue de séduire les utilisateurs depuis son lancement en septembre 2023. Disponible actuellement avec une réduction de 9% sur Rakuten , il se présente en couleur noire, avec une capacité de stockage de 128 Go et une compatibilité 5G. Le cœur de ce modèle réside dans sa puce A16 Bionic , nouvelle génération qui promet une expérience utilisateur encore plus fluide et rapide.

Profitez d'un multitâche sans latence, d'une autonomie optimisée pour durer plus longtemps et d'une connexion Internet deux fois plus rapide. Grâce à cette promotion sur Rakuten, vous pouvez acquérir l'iPhone 15 d'Apple à 745 euros au lieu de 821,99 euros. Cette offre concerne un modèle neuf et européen, compatible avec tous les opérateurs mobiles. La livraison est gratuite à votre domicile en 3 à 5 jours ouvrables, et l'appareil est garanti par Apple pendant 12 mois.L'iPhone 15 arbore un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Son design a subi quelques modifications pour adopter des formes plus arrondies et une légèreté qui le rendent encore plus agréable à manipuler. Son double appareil photo propose une caméra principale de 48 mégapixels, soit deux fois plus de résolution que les modèles précédents. Il est également équipé d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels qui sublime chaque détail de vos photos et vidéos. Les smartphones Apple sont réputés pour la qualité de leurs enregistrements vidéo, digne d'un film hollywoodien, et l'iPhone 15 ne déroge pas à la règle. Immortalisez vos souvenirs avec clarté et précision grâce à cette qualité d'image exceptionnelle. En termes d'autonomie, ce smartphone en promotion sur Rakuten peut fonctionner jusqu'à 20 heures de lecture vidéo. Il est également compatible avec le MagSafe.





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Iphone 15 Apple Rakuten Promotion Smartphone Réduction Technologie A16 Bionic Super Retina XDR Double Appareil Photo Autonomie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Xiaomi 14T Pro en Promotion sur Rakuten : Profitez de Réductions ExceptionnellesLe puissant smartphone Xiaomi 14T Pro est disponible en promotion sur Rakuten, offrant une réduction de 4 % sur son prix initial. Profitez de cette opportunité unique pour acquérir un appareil haut de gamme à un prix avantageux.

Lire la suite »

Google Pixel 7 Pro à 368,99 euros sur Rakuten : Profitez de 53% de réduction !Le smartphone haut de gamme Google Pixel 7 Pro est disponible à un prix imbattable sur Rakuten pendant les soldes d'hiver 2025. Profitez de 53% de réduction et achetez-le à seulement 368,99 euros au lieu de 799 euros. Découvrez les spécificités de ce modèle, comme ses trois caméras arrière et ses fonctionnalités photographiques innovantes.

Lire la suite »

L'iPhone 15 à prix réduit sur Rakuten : Profitez de 25 % de réductionL'iPhone 15 est proposé à un prix attractif de 722,99 euros sur Rakuten, avec une réduction de 25 % par rapport au prix initial. Profitez de cette offre pour vous équiper avec un smartphone haut de gamme à un prix intéressant.

Lire la suite »

Rakuten Soldes d'Hiver 2025 : Profitez de Réductions Jusqu'à -70%!Rakuten propose de nombreuses offres exceptionnelles pendant ses soldes d'hiver 2025 jusqu'au 4 février. Les clients peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à -70% sur une large sélection d'articles. Rakuten met également à disposition des codes promo avantageux pour des économies supplémentaires.

Lire la suite »

Google Pixel 8 Pro en promotion chez Rakuten: Profitez de l'IA partout avec vousLe Google Pixel 8 Pro est en promotion chez Rakuten et est disponible à 509,99 euros au lieu de 549,99 euros. Ce smartphone puissant intègre Gemini, l'assistant virtuel capable de nombreuses tâches, comme écrire des emails et des messages, traduire des conversations en temps réel et rechercher des informations sur Internet. La nouvelle puce Google Tensor G3 offre des performances améliorées et une qualité d'appel supérieure grâce à l'isolation des bruits extérieurs. L'écran Actua de 6,7 pouces est plus net et lumineux, le téléphone est résistant aux chutes et aux éclaboussures, et la batterie offre une autonomie de plus de 24 heures.

Lire la suite »

Samsung Galaxy A16 et A16 5G : des smartphones abordables avec des performances solidesL'article présente deux modèles de smartphones Samsung Galaxy A16, la version 4G et la version 5G, à prix abordable. Il souligne leurs caractéristiques principales, notamment l'écran AMOLED, la mémoire RAM et de stockage, la compatibilité avec les réseaux 5G et le système d'exploitation Android. L'article mentionne également les prix et les couleurs disponibles.

Lire la suite »