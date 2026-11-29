Cdiscount propose un iPhone 13 Pro Max reconditionné en état excellent. Découvrez les détails de l'offre à 394,99 euros, la compatibilité du chargeur et le positionnement face aux autres modèles.

La plateforme de e-commerce Cdiscount a mis en ligne une offre attractive concernant le smartphone Apple iPhone 13 Pro Max. Ce modèle de l'année 2021 est proposé à un prix de 394,99 euros, ce qui le place sous le seuil des 400 euros. L'appareil est spécifiquement identifié comme reconditionné avec la mention Excellent état, garantissant une remise en état complète avant la revente.

Mémoire interne et connectique

L'Apple iPhone 13 Pro Max bénéficie d'une capacité de mémoire interne de 256 Go. Cette quantité d'espace de rangement permet à l'utilisateur de stocker photos, vidéos et applications sans être contraint de trier ses fichiers à chaque nouvelle installation du téléphone. Cette caractéristique est un atout majeur pour la gestion quotidienne des données personnelles et professionnelles.

Also read Samsung Galaxy S22 Ultra en déstockage Cdiscount à 329,99 euros

Concernant l'alimentation, il est important de noter que le chargeur n'est pas fourni avec l'appareil. Un modèle compatible reste à prévoir avant la première mise en route du smartphone. Cette omission est fréquente sur les appareils reconditionnés pour des raisons de réduction de l'empreinte carbone, mais elle implique un coût supplémentaire pour le consommateur.

Design et spécifications techniques

Cet iPhone 13 Pro Max se distingue par son coloris Graphite. Il s'agit d'un gris foncé discret, une teinte neutre qui se marie harmonieusement avec toutes les coques de protection existantes sur le marché. Le design ergonomique est régulièrement salué par les acheteurs, qui décrivent le téléphone comme très facile à manipuler, un atout précieux pour les gestes répétés d'une journée à l'autre.

Advertisement

La batterie standard de cet iPhone 13 Pro Max alimente l'écran, les applications et l'appareil photo. Ces trois postes constituent les éléments qui rythment les recharges au jour le jour. Le terme standard désigne une batterie classique, intégrée directement à l'appareil, sans module supplémentaire à ajouter pour s'en servir, contrairement à certains autres smartphones du marché.

Positionnement dans la gamme Apple

Le millésime 2021 de cet iPhone 13 Pro Max correspond à son année de sortie effective. Ce repère temporel permet de situer précisément cette génération d'iPhone parmi les modèles plus récents et plus anciens de la marque américaine. La mention Pro dans le nom place ce téléphone dans la gamme supérieure d'Apple, une série pensée entre autres pour la photo, un usage très courant sur un smartphone moderne.

La plateforme Cdiscount met également en avant d'autres offres de smartphones pour comparer les prix. Parmi les propositions visibles, on retrouve l'iPhone 16e 128GB à 699€, le Samsung Galaxy A16 à 197€, et le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ à 375€99, au lieu de 389€99. D'autres modèles comme l'iPhone 15 128GB à 389€99 (au lieu de 429€99) ou le Samsung Galaxy S25 à 392€76 sont également listés pour informer les acheteurs.

Conditions de vente et livraison

L'offre sur l'Apple iPhone 13 Pro Max est une offre à durée limitée et disponible dans la limite des stocks disponibles. Les clients peuvent bénéficier d'une livraison express et gratuite en testant gratuitement l'abonnement Cdiscount à volonté. Il est recommandé de consulter les conditions détaillées directement sur le site Cdiscount pour toute vérification des garanties associées à ce produit reconditionné.