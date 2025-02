iPhone 13 à 499€ sur Amazon : Une offre exceptionnelle à ne pas manquer !

Profitez d'une réduction de 19% sur l'iPhone 13 et obtenez un smartphone haut de gamme à un prix défiant toute concurrence. Découvrez ses fonctionnalités exceptionnelles, notamment son système photo révolutionnaire, sa puissance de calcul inégalée et son autonomie impressionnante.

L'iPhone 13 reste une référence incontournable dans l'univers des smartphones haut de gamme, avec son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et sa puce A15 Bionic aux performances remarquables. Habituellement commercialisé à 619 euros, il est actuellement proposé à 499 euros sur Amazon , soit une réduction substantielle de 19 %.

La livraison est offerte pour tous les clients, avec un service prioritaire pour les membres Prime, et plusieurs options de paiement sont disponibles, dont un étalement en 4 fois par carte bancaire ou jusqu'à 24 mensualités via Cofidis. Un smartphone Apple d'exception à un prix défiant toute concurrence, l'iPhone 13 se distingue par son système photo sophistiqué, composé d'un double module arrière de 12 mégapixels. Le Mode Cinématique révolutionne la capture vidéo en permettant de créer des effets dignes du cinéma, avec une gestion automatique de la profondeur de champ particulièrement impressionnante. La puce A15 Bionic offre une puissance de calcul exceptionnelle, garantissant une fluidité absolue dans toutes les situations, que ce soit pour le gaming, le multitâche ou l'utilisation d'applications gourmandes. Cette efficacité s'accompagne d'une autonomie généreuse, permettant jusqu'à 19 heures de lecture vidéo. L'expérience photo est enrichie par des fonctionnalités avancées comme les Styles photographiques et le Smart HDR 4, qui optimisent automatiquement chaque cliché. Le mode Nuit permet des prises de vue remarquables en basse lumière, tandis que la caméra frontale TrueDepth de 12 mégapixels assure des selfies de qualité professionnelle.Amazon accompagne cette offre d'un service client premium, incluant une assistance technique gratuite et une politique de retour de 30 jours, offrant ainsi une tranquillité d'esprit totale aux acheteurs désireux de franchir le pas. Cliquez ici pour profiter de l'offre sur l'iPhone 13. Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





