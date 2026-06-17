The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) warns of future pandemics, climate change fueling wildfires, and football's global reach. The IPBES report states that zoonotic diseases, which are transmitted from animals to humans, are becoming more common due to human encroachment on animal habitats. Climate change is also increasing the risk of wildfires, with the season extending and the risk becoming more widespread. Meanwhile, football's global popularity and the Qatar World Cup have sparked controversy over labor practices and environmental concerns.

Selon l’ IPBES , un groupe international d’experts sur la biodiversité, des pandémies futures vont apparaître plus souvent, se propageront plus rapidement, causeront plus de dommages à l’économie mondiale et tueront plus de personnes que le Covid-19 à moins que l’approche globale de la lutte contre les maladies infectieuses ne soit modifiée.

La menace de nouvelles épidémies qui plane au-dessus de nos têtes vient en grande partie de ce que l’on appelle les zoonoses : les maladies qui se transmettent entre les animaux et les humains. D’après l’OMS, 60 % des maladies infectieuses humaines ont une origine animale et ce pourcentage monte même à 75 % si on se concentre sur les 30 dernières années.

Parmi ces zoonoses, on peut citer le célèbre Ebola, le Mpox ou encore la maladie de la vache folle, sans oublier le Covid-19, qui a fait des millions de morts à travers le globe. On le sait, les humains prennent de plus en plus d’espace et empiètent sur celui des animaux. On estime à peu près que 75 % de la surface terrestre a été dégradée de manière significative par l’humanité.

Chiffre qui inclut la déforestation, l’urbanisation ou encore ces écosystèmes convertis en terres cultivées. Et tout ça couplé à l’élevage intensif ou encore au commerce international, ça facilite la circulation des agents pathogènes et ça favorise le contact entre animaux et humains et donc la transmission de zoonoses. Dans ce nouvel épisode de La Question météo climat, Salomé Robles reçoit l’écologue Philippe Grandcolas, directeur de recherche au CNRS.

Étudier la fonte des glaces pendant 80 jours en Antarctique, c’est la mission de l’explorateur Matthieu Tordeur et de la glaciologue Heïdi Sevestre. Une traversée du continent blanc dans des conditions extrêmes, loin de toute présence humaine. Derrière cet exploit, il y a surtout une mission scientifique : comprendre ce que la glace raconte du climat passé et futur. Que nous apprend l’Antarctique sur les trajectoires possibles du climat de demain ?

Heïdi Sevestre répond aux questions de Pénélope Ayrault dans cet épisode de La Question météo climat. Imaginez-vous en 2055 et, pour la première fois en 200 ans, le monde qui s’est construit sur le développement des énergies fossiles prend fin. Fini le pétrole, ou presque, fini le gaz, ou presque, fini le charbon, ou presque… L’humanité a arrêté de rejeter dans l’atmosphère plus de CO2 que ce que la Terre ne peut absorber.

Est-ce à dire que le réchauffement climatique est terminé? Non, mais il va donc arrêter de s’aggraver pour la première fois. Pour en arriver là, le chemin a été long et nos sociétés occidentales ont modifié beaucoup de choses. C’est dans cette fiction scientifique que nous emmène Magali Reghezza, géographe et autrice du livre “Bienvenue en 2055 dans un monde neutre en carbone”, aux éditions du Seuil.

Elle est l’invitée de François Pitrel dans ce nouvel épisode de La Question météo climat. On se souvient de la Gironde en 2022 ou, plus récemment l’été dernier, du feu de végétation qui a franchi les portes de la ville de Marseille pour atteindre plusieurs quartiers d’habitation. Mais ces dernières années, il y a aussi eu les monts d’Arrée dans le Finistère, les Vosges ou encore la forêt de Fontainebleau. Autant de territoires qui, dans l’imaginaire collectif, ne brûlent pas.

Quand on pense aux grands feux de forêt, on pense effectivement au sud de la France ou même surtout à l’Australie, à la Californie, mais beaucoup moins à la Bretagne. Et pourtant, en France, entre 1980 et 1997, la politique de lutte contre les feux avait permis de diviser par 5 les surfaces dévastées, mais depuis les années 2020, elles repartent à la hausse. En cause : le changement climatique.

Avec la hausse des températures et parfois les changements de régime de pluie, il crée des conditions de plus en plus propices aux départs de feu, notamment avec une végétation plus sèche. Conséquence : avec ces températures toujours plus chaudes, le risque de feu se généralise à l’ensemble du pays et, en plus, la saison s’allonge avec un démarrage plus précoce et une fin plus tardive en automne.

Le lieutenant-colonel Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est l’invité de Salomé Robles dans La Question météo climat. Le mondial de football est le plus grand événement sportif de l’année. En 2022, la finale avait été regardée par plus d’1 milliard de téléspectateurs.

C’était au Qatar et déjà les critiques pleuvaient sur l’événement organisé dans des stades sur des pelouses climatisées, construits pour l’occasion par des ouvriers exploités et dans un pays où faire pousser du gazon relève de la performance. Mais la puissance du spectacle sportif, le suspense de cette finale entre les Français et les Argentins ont fait taire ces critiques





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